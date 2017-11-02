重要通告 港股直擊

佳兆業(01638)宣布，額外四批優先票據，本金額合共6.19億美元。

其中，本金額3000萬美元的票據，年息7.2厘，將於2020年到期；本金額1億美元的票據，年息7.875厘，於2021年到期；本金額2.15億美元的票據，年息8.5厘，將於2022年到期。上述三批的票據，發行價均為本金額的99.5%。

至於2.74億美元的票據，年息9.375厘，將於2024年到期，發行價為本金額的100%。

集團擬將所得款項用於再融資現有債務、撥支現有及新物業項目及作一般企業用途。