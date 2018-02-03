即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局周三(1日)公布議息結果，一如市場預期維持聯邦基金利率在1厘至1.25厘不變。不過，根據會後聲明，局方形容經濟活動以「穩固」的速率增長，有關字眼較9月時使用的「溫和」更為樂觀，市場普遍相信該局可按原定計劃在下月拍板年內第三次加息。消息公布後，利率期貨市場顯示12月加息的機會升至100%，帶動美元滙價轉跌為升，美滙指數繼續於94.5上方整固。

本欄曾多次提醒，美國近期經濟表現不俗，反映該國一籃子經濟數據與市場預期落差的花旗美國經濟驚喜指數(Citi U.S. Economic Surprise Index)，自今年6月中過後便從多年新低水平輾轉向上，近日更回升至逾6個月高位。換句話說，美國近月公布的經濟數據持續較市場預期為佳，意味分析員低估了其增長動力。

依目前形勢來看，美國的貨幣政策相對其他主要工業國家仍屬偏緊，美國10年期國債孳息率與G8其餘成員國的債息差距正在拉闊，相信美元短期走勢不會太弱。

從技術走勢分析，美滙指數自9月初低見91.011後反覆上揚，並於上周五(27日)突破去年底以來向下伸延的下降通道頂部(回歸線兩個標準差)位置，考慮到14天相對強弱指數(RSI)繼續於50強弱分界之上運行，且尚未升至超買區，相信美元反彈或會持續一段時間。歷史經驗證明，強美元對新興市場及亞太區的貨幣和股市並非好事，如今美元出現轉強跡象，投資者不容忽視。

港股方面，恒指在11月份首個交易日飆升348點後，周四(2日)走勢反覆，全日多次升跌交替，最終收報28518點，跌75點(0.3%)，大市成交額952億元。日線圖顯示，恒指繼續守穩於10天(約28358點)、20天移動平均線(約28422點)，以及成交密集區(約28500點)頂部之上，技術走勢依然完好，不排除本月有機會藉新股氣氛暢旺，反覆再試高位。

至於大市指標(以股價高於50天線的中線市寬為例)，港股於11月份的表現應該不會太差。本欄統計近20年內(1997年至去年底)港股中線市寬按月的平均變化，以及其上升或下跌的比例(若該月錄得按月升幅，只顯示上升比例；反之顯示下跌比例)【圖】，從歷年中線市寬按月走勢可見，11月大市成績不差，中線市寬在該月平均上升3.53個百分點(即約2000隻港股股價高於50天線的比率，平均較10月份上升3.53個百分點)，為一年之中表現第三好的月份，上升比例亦達到六成，同屬全年第三高的月份。

無論如何，僅從歷年市寬表現的或然率而言，港股11月份大有機會繼續向好，加上恒指的技術走勢未見明顯轉弱，投資者可安心持貨。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容