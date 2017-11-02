即巿股評 港股直擊

港股昨日急升收市後歐美股市做好，但港股跟唔上又跌唔落，市場靜待今晚美國聯儲局主席人選公布，如由鮑威爾接任相信市場普遍會受落，美股再創新高應該不難，因預期加息進度會跟隨耶倫較慢的步伐，符合華爾街炒家意思，亦符合特朗普要振興美國股市期望。

鞏固全球一哥地位

港股方面今天恒指成份股只有約三份一錄得升幅，但恒指只回跌75點，看似要待破28600點企穩才可有明顯下一輪升勢，等待市場訊號時周圍看看其他投資者買賣甚麼股票，發現剛配售A股集資的中遠海能(01138)復牌第二日，早段承接前日跌勢下挫，盤中見經紀牌號有中國投資信息公司(6999)頻頻在低位買入，此經紀牌為內地南向資金在港交所買賣港股，因中遠海能配售A股短期有攤薄效應，但長遠對公司發展有利，添置船隊鞏固全球一哥地位，亦配合中國是原油消耗大國，確保中國海運油氣命脉戰略。該股復牌後第一天下跌，第二天即今天下午交易時段北水開始透過該經紀牌頻頻買入，但補充因中遠海運過往成交金額通常只有幾仟萬元交易，所謂頻頻即不是要買幾多有幾多，因沽貨者也不是太大數量，但觀察只要有足10萬股便掃入，中途開始見其他大行跟入掛牌買入行列。

中遠海能A股在今年六月更被納入MSCI新興市場指數名單，七月入選富時社會責任新興市場指數，惟中遠海能H股一直不是交投熾熱的股份，但如對一些愛炒折讓及基金中長缐來講，中遠海能剛完成重組，且是行業一哥地位，一向有派息記錄的這類股份特別鍾愛，沽貨者惟憂慮配股攤薄沽貨也理所當然，新投資者或看準餘下時間當市場消化後股價有所提升，當市場轉炒A H股折讓時，中遠海能有能力追窄折讓，因有盈利、有派息、有國企背景，行業正在復甦等因素，另一原因是剛剛才發現北水靜靜地買入，過往北水無寶不落，如明天北水繼續買入或考慮小注跟進。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。