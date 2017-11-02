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聯想集團(00992)主席楊元慶表示，收購日本富士通旗下的FCCL的股權，是因為日本作為全球第三大個人電腦市場，相信有助促進公司的未來增長，並保持公司的市場領導地位，他相信收購後，聯想在日本個人電腦市場將擁有最大佔有率。

他表示，FCCL本身已經有盈利，至於收購FCCL股權的代價將全部以現金支付，他相信就有關收購的融資上不會有問題，包括公司此前配股所得的5億美元，亦可用作併購用途。

被問到與富士通的夥伴關係是否只限於個人電腦，會否拓展至其他領域，他表示，有關夥伴關係現時只專注在個人電腦上。