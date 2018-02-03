即巿股評 港股直擊

在剛過去的中共十九大會議，內地提出將實施全民參保計劃，以完善保險制度，料可為保險企業帶來商機。另外，最近國內債券收益率持續上揚，10年期國債息率突破3.9厘，創3年高位。由於大部分險企均投資於內地債券市場，債息上升，有利該批公司享有較高的利息收入。

中國太保(02601)為內地領先的綜合性保險集團，業務涵蓋壽險、產險、健康險、養老保險、農業保險，並提供財富規劃及資產管理等產品和服務，客戶人數升至1.14億。截至2017年9月底止，該股首三季純利按年增加23.8%至109.3億元人民幣，每股基本盈利1.2057元人民幣，期內已賺取保費及保費單收入淨額上升23%至2183.6億元人民幣。

至於上半年純利則增6%至65.1億元人民幣，實現保險業務收入增長24.5%至1637.9億元人民幣。反映未來盈利能力的新業務價值，增長59%至197.5億元人民幣，已超過去年全年水平，主要受惠於強勁的銷售增長及產品組合改善；新業務價值率亦提升7.6個百分點至40.6%，創歷史新高。

期內投資市場穩定，上半年投資收益增加14%至244億元人民幣，未見有大額的金融市場損失，淨投資收益率較去年同期提升0.5個百分點至5.1%。

財務基礎保持穩健，綜合償付能力充足率達297%，保持在較高水平，顯示集團有能力維持去年逾50%的派息比率。內含價值則較去年底增長10.4%至2714.5億元人民幣，其中有效業務價值增長22.9%至31244.4億元人民幣。

受惠內地債息上升

集團近年主攻長期保障型業務，令該業務快速發展，上半年的首年年化保費增長73.8%。太保持續推進產品創新，推出的「金佑人生」等一系列風險保障型產品較受市場歡迎。同時，代理人渠道新保與續期業務均實現高速增長，推動壽險業務收入增加。

受惠內地利息上升，太保的壽險銷售增速領先行業，保費增長跑贏同業，新業務價值邊際利潤亦持續改善。數據表現可取，有助提升公司估值，股價續具上升動力。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國太保2017、2018及2019年每股盈利為1.612元、1.910元及2.321元人民幣，給予12個月目標價44.0港元，相當於今年預測市盈率23.0倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理