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今日 18:14 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】恒寶企業即將變身

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恒寶企業(01367)今日下跌2.9%，報6.13元。集團昨晚發表了一則有趣的公告。

集團預料今年首9個月成衣貿易及供應鏈管理服務業務收益按年減少約30%。另外預期截至今年12月底止年度成衣貿易及供應鏈管理服務業務之收益及經營溢利，將按年顯著減少，主要原因是直至第三季度末客戶流失導致訂單顯著減少所致。

這則公告的分類是「內幕消息」而不是盈利預告。雖然恒寶本行為成衣供應鏈管理，不過已開始轉型。

「電力公主」李小琳的「好友」黎亮去年底入主恒寶，集團剛剛在10月31日公布完成收購一家9號牌公司和一家4號牌公司，兩家公司業績將入賬，所以就算成衣供應鏈管理業務倒退，相信管理層亦不以為然。

集團將於11月15日將舉行股東特別大會，表決改名為「廣州基金國際控股」，變身中資金融股，留意現時除了黎亮持有已發行股本46%外，廣州市人民政府亦持有29%。 以一家有地方政府背景的金融股而言，目前市值30多億相對細。

不過，以9月29日收市價2.58元計算，約一個月來已飆升1.38倍，其14天RSI近半個月處於80(即嚴重超買區)或以上，短線回調風險高，先待平均線追上股價再跟進。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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