港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指收市升57點。港股11月開局急升348點後，今日於高位整固。大市成交額回落，下跌股份比例近六成。

恒指今早高開10點，開市後曾升33點，其後走軟倒跌，最多跌101點，見28492點全日低，之後再拗腰轉升，突破早段高位，最多升49點，見28643點全日高，但中午收市前又回軟，半日跌41點，波幅上午成形。午後表現續反覆，曾倒升15點。收市競價時段嘜低，恒指收報28518點，跌75點或0.3%。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例為42%。

全日成交額952.32億元，較上日減少約149.72億元或13.6%。

國企指數收報11598點，跌38點或0.3%。

恒指即月期貨收市跌30點或0.11%，報28547點，高水28點。

A股低收，滬指跌0.37%；深成指跌0.51%。兩市成交額約4701億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌13點，報23359。市場觀望美國總統特朗普或於短期內宣布提名現任聯儲局理事鮑威爾出任聯儲局主席。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早高見364.6元創上市新高，收市升0.5%；港交所(00388)升1.2%，成交額增至27.88億元，創兩周高；長實(01113)以402億元出售中環中心75%權益，獲瑞信升目標至81.9元，股價升3.6%；聯通(00762)升1.4%。另外，聯想集團(00992)中午公布中期盈利按年跌79.76%，又落實收購富士通電腦業務FCCL的51%權益，股價午後曾升5.2%，收市升2.2%。相反，恒安(01044)跌3.3%；蒙牛(02319)跌1.9%；銀娛(00027)回吐1.7%；中移動(00941)跌1%。

焦點板塊

石油股：隔晚國際油價先高後低，最新在亞洲時段個別發展。「三桶油」造好，中海油(00883)創52周高，收市升3.4%；中石油(00857)創半年高，收市升3.7%，為表現最好藍籌；中石化(00386)升0.3%。油服股方面，中海油服(02883)升2.4%； 中石化油服(01033)升1.5%。聯合能源(00467)升3.4%；細股東方明珠石油(00632)升11.3%。

金融股：全線向下，友邦(01299)跌0.8%；建行(00939)跌1%；滙控(00005)跌1%；工行(01398)跌0.5%。熱炒內險股回吐，平保(02318)創新高，收市倒跌0.4%；國壽(02628)跌1.1%；財險(02328)跌2.9%；人保(01339)跌0.8%。另外，渣打集團(02888)曾挫6.1%，收市跌5.9%，集團第三季業績除稅前基本溢利按年升77.7%，里昂認為第三季稅前盈利低過市場，重申「沽售」評級和目標價66元；摩通維持「中性」評級和目標價86元。

資源股：多股跑贏大市，中國宏橋(01378)復牌後控股股東連日增持，股價創新高，收市飆23.4%。另外，神華(01088)獲大摩上調評級至「增持」，收市升2.3%；中國東方(00581)升9.9%；俄鋁(00486)升1.8%；中國鋁業(02600)升1.3%；興發鋁業(00098)升3.5%；恒興黃金(02303)升3.6%。

中資航空股：人民幣兌美元呈強，加上美銀美林全線上調三大中資航空H股目標價。板塊逆市向上，南航(01055)曾升7.2%，收市升2.7%，成交額急增至4.94億元，為超過兩年高，其A股升0.33%；國航(00753)創近5個月高，收市升0.5%，連升6日，其A股升0.1%。東航(00670)曾升2.9%，收市倒跌升0.2%，其A股跌1.71%。

焦點股份

ASM太平洋(00522)：今日高見121.3元創逾3個月高，收市回落僅升0.7%，成交額9.17億元。集團日前公布，第三季純利8.65億元，按年增長48.14%；首9個月純利按年增長1.19倍，花旗和富瑞分別上調目標價。

富智康集團(02038)：今早曾挫8.1%，見2.28元創52周低，收市跌5.6%。集團發盈警，預期今年全年盈轉虧。

亞洲雜貨(08413)：午後落鑊，一度狂飆1.21倍，見0.49元創上市新高，收市升1.19倍為表現最好港股，成交額1820萬元為半年最活躍。

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