港股直擊 即巿股評

今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘86.02億元人民幣，用18.98億元或18.08%。

東方電氣(01072)股價今日升6.32%，為表現最好滬市「港股通」股份。渣打集團(02888)股價今日跌5.9%，為表現最差「港股通」股份。

「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘89.78億元人民幣，用15.22億元或14.50%。

中國東方集團(00581)股價今日升9.87%，為表現深市最好「港股通」股份。