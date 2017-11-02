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今日 15:31 港股直擊

大和:特步現價超賣 上調評級至「跑贏大市」

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大和資本　特步國際(01368)

評級：持有->跑贏大市

目標價：3.00元->2.90元(較前收市價2.59元有12%潛在升幅)

特步國際第三季度營運狀況顯示，平均同店銷售表現錄得中單位數增長。大和預計，特步第三季的零售銷售增長按年會有高單位數的升幅。

期內，公司的零售存貨保持於健康的4至5個月內偏低的水平，而零售折扣水平亦出現改善，由去年同期的30%減至20%。另外，公司計劃在2017年下半年至明年上半年，將在瀋陽、長沙、成都及南京等地開設10間直營旗艦零售店。特步管理層強調，這些新店是為了提升顧客的體驗及加強品牌，非為了賺錢。公司預期開設新店會為2017年的損益表帶來1億元人民幣的負面影響，主要由於預付租金的關係，而2018年及往後經常性盈利亦會產生3000至3500萬元人民幣的負面影響。

考慮到特步開設新店的負面影響及大和對公司較為保守的收入增長假設，大和調低2017年的盈利預測17%，而2018年及2019年則分別下調11%至12%，故將目標價降至2.9元。不過，由於股份從3月份開始出現調整，現價似乎已經超賣，提供了買入的機會，所以把評級由「持有」上調至「跑贏大市」。

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