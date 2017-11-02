即巿股評 港股直擊

隔晚美股先升後回，三大指數個別發展，以為納指跌會影響騰訊(00700)走勢，不過騰訊今日再創364.6元新高，半日報收362.2元，升2.2元。恒指噚日重上28500水平，今早略為高開已掉頭，一度倒跌101點，見28492點半日低位，其後喺騰訊創新高帶動下，升至28644點半日高位又回軟，半日報收28552點，跌41點；國指則跌14點，報收11622點。目前大市仍然離唔開28100至28600嘅移動區間，總之恒指唔升穿28600企穩，暫時未打破上落格局，但每次回吐嘅底步一直向上移，後市未宜睇淡。

其實三架火車頭，騰訊已卒先開車，而港交所(00388)亦企定喺220元樓上再突破，上半場升3元，報收224.2元，半日高位226.6元。目前只有大笨象(00005)繼續死死吓，今早連76元都失守，呢吓有啲棘手。藍籌重磅股個別發展，除咗騰訊同港交所逆市向上，三桶油持續做好，內地成品油價或上調，中石油(00857)最勁升4.1%；中海油(00883)同中石化(00386)分別升3.4%及1%，講嚟講去油價上升，都係中海油最受惠。

今日個市未能延續昨日升勢，除咗係內地股市唔多精神之外，金融股全線捱沽，唔單止大笨象死死下，友邦(01299)同其他內銀股都向下。累街坊買唔成iPhoneX嘅渣打(02888)派完成績表後捱沽，大行調低其投資評級，股價半日跌逾5%。而內險股除咗平保(02318)再創71.2元新高倒跌之外，其他內險股噚日急升後見回吐，跌得最少係強勢平保，上半場梗跌0.2%，其他內險股普遍跌1%或以上。

其他板塊表現無咩特別，內房股個別股份有反彈，但更多嘅內房股沽壓未除，繼續下跌。不過阿Man認為內房股已回得七七八八，現階段或步入整固，暫時呢個板塊未可博殺。至於濠賭股彈完兩日，今日又回軟，不過大行仍睇好呢個板塊嘅前景，個別股份估值更有機會上調，今日回吐或者係上車機會，要揀當然係揀番龍頭股。

近日唔少讀者問5G概念股係咪玩完，阿Man相信5G概念仍然係目前主題之下，只係過去兩個月升幅巨大，現水平難免仍有獲利沽盤套現，要重拾升勢需要時間，只要守得住啲平均線，暫時未算炒完。

美圖(01357)亦係缸邊友關心嘅科技股之一，承接噚日升勢，今日美圖逆市上升，半日升逾2%，報收12.22元。講真美圖股價唔企穩12.5元樓上，仍有機會繼續反彈後玩上落，要直正重合升勢，先決條件係突破12.5至13元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)