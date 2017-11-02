港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指升57點。港股昨日飆升348點後，今早表現反覆。騰訊(00700)今早再創新高，另外「三桶油」亦見追捧。

恒指今早高開10點，開市後曾升33點，其後走軟倒跌，最多跌101點，見28492點半日，之後再拗腰轉升，突破早段高位，最多升49點，見28643點半日高，但中午收市前又回軟。恒指中午收報28552點，跌41點或0.1%，大市成交額566.51億元。

國企指數報11622點，跌14點或0.1%。

A股半日低收，滬指跌0.58%；深成指跌0.4%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早高見364.6元創上市新高，半日升0.6%；港交所(00388)升1.4%，成交額增至18.53億元，已創兩周高；長實(01113)以402億元出售中環中心75%權益，獲瑞信升目標至81.9元，股價半日升3%；聯通(00762)升1.6%。相反，恒安(01044)跌1.9%；蒙牛(02319)跌1.6%；銀娛(00027)回吐1.7%；中移動(00941)跌0.8%。

焦點板塊

石油股：隔晚國際油價先高後低，最新在亞洲時段個別發展。「三桶油」造好，中海油(00883)創52周高，半日升3.4%；中石油(00857)升4.1%，為表現最好藍籌；中石化(00386)升1%。油服股方面，中海油服(02883)升3.8%； 中石化油服(01033)升3%。

金融股：全線向下，友邦(01299)跌1.2%；建行(00939)跌0.4%；滙控(00005)跌0.8%；工行(01398)跌0.5%。熱炒內險股回吐，平保(02318)創新高，半日倒跌0.2%；國壽(02628)跌1.1%；財險(02328)跌2.5%；人保(01339)跌1%。另外，渣打集團(02888)曾挫6.1%，半日跌5.4%，集團第三季業績除稅前基本溢利按年升77.7%，里昂認為第三季稅前盈利低過市場，重申「沽售」評級和目標價66元；摩通維持「中性」評級和目標價86元。

資源股：多股跑贏大市，中國宏橋(01378)復牌後控股股東連日增持，股價創新高，半日飆21.6%。另外，神華(01088)獲大摩上調評級至「增持」，半日升2.5%；中國東方(00581)升7.8%；俄鋁(00486)升2%；紫金(02(02899)升1.5%；中煤能源(01898)升1.4%；中國鋁業(02600)升1.3%。

焦點股份

ASM太平洋(00522)：今日高見121.3元創逾3個月高，半日升2.7%。集團日前公布，第三季純利8.65億元，按年增長48.14%；首九個月純利按年增長1.19倍。花旗發表報告，把ASM太平洋目標價由159元升至161元，維持「買入」評級。

富智康集團(02038)：今早曾挫8.1%，見2.28元創52周低，半日跌5.6%。集團發盈警，預期今年全年盈轉虧。

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