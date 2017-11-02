重要通告 港股直擊

聯想(00992)公布，截至9月底止中期盈利6675.2萬元(美元‧下同)，按年跌79.76%。每股盈利0.61仙，派中期息6仙。單計第二季，盈利1.39億元，按年跌11.35%。

上半年，集團收入217.73億元，按年增2.28%。毛利率13.7%，按年下降1.1個百分點。

期內，個人電腦和智能設備業務收入按年上升4%，錄得153.87億元，佔集團整體收入約71%；除稅前溢利按年下跌15%至6.59億元。聯想個人電腦的市場份額按年下跌0.2個百分點至21%，但於第二季度表現強勁，其全球個人電腦銷量按季上升17%，根據行業估計，市場份額增加0.1個百分點至21.6%。

移動業務方面，收入按年上升2%至38.23億元，移動業務佔集團整體收入約18%；除稅前經營虧損2.61億元。

聯想表示，在三波戰略執行下，聯想持續致力改善季比季的除稅前溢利，並持續投資以達致長期增長。個人電腦業務盈利穩健，並能推動移動業務和數據中心業務加速增長的需要，反映轉型已上軌道。

展望未來，集團指出，儘管市場環境於短期內仍然充滿挑戰，然而，目前擁有更高效的組織架構，讓各個業務具有更高的客戶專注力和更具吸引力的產品組合。配合切實的執行能力，集團依然有信心各個業務均建立領導地位以達至盈利性增長，從而為股東創造更好的價值。