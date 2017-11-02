即巿股評 港股直擊

日前筆者的分析已指出大市波幅大幅收窄，快將向上突破！果然於昨天出現明顯轉向，突破近日反覆牛皮局面。國指日前已成功發出買入訊號，而期指的日線買入訊號是在28600點，昨日剛好觸及，今天宜升不宜跌，有利為11月營造一個好開始。

從向心系統分析，仍是國指遠強於恒指，國指於日線初步支持水平營造了早晨之星，而期指卻於日線第二個支持位才營造早晨之星。筆者在之前的文章已指出，早晨之星並不可靠，但如發生在向心系統支持水平，成功率便可達八成。現時走勢上看，第四季應是國指的天下。雖昨天恒指升幅略多於國指，惟國指早兩天便發出買入訊號，10月31日的回落更只屬後抽，動力明顯較強。

恒指今月看升2000點

10月的月波幅只有1062點，即3.9%，遠低於平均計算值。之前筆者已指出，由11月至2018年3月，會營造一個大型的區間市，現階段先營造頂部，明年首季會出現深度調整，營造底部，之後才會正式開展最後一波升浪，現階段正是今年最後一浪的尋頂之旅。

而按月波幅計算，11月出現7%或上月波幅的機率有72%，即大約2000點，所以有機會本月升穿30000點水平。筆者在2017年下半年講座中已預期，一旦下半年升穿28000點，今年高位會在30000點至31000點左右水平，這個觀點無改。

恒指如果11月高見30000點，便有望12月上旬再升多數百點後反覆回吐， 之前已指出由於10月月波幅太細，使全年高位出現在12月的機會增加，有機會11月先低後高，12月上旬延續升勢多幾百點後，以先高後低完成12月結。好倉主力宜放在11月戰場。

現時筆者仍較樂觀，普遍期貨炒家都會留意不同月度的水位變化，筆者亦不例外。現時以2018年3月、2017年12月及2017年11月的水位變化，可構成一條水位曲線。而大家亦可留意12月比11月呈高水，反映尚有高位會在12月出現。這情況稱為高水價差，從現時的期指布局來說，大戶布局向好，上周五已初現突破，如今天再下一城，走勢便會變得明朗，而且後續波幅有數得計，即使升穿28800點才敢入市高追的朋友，都不妨小注用衍生工具追一追，賺個聖誕大餐回來享用！

安踏離場位上移至32元

個股方面宜留心，年初至今較強的板塊呈高位整固，而內銀內險接力向上，領先股率先見頂，在明年的調整中， 可預示領先股亦會先跌先見底，早前沒有入貨的朋友，便可在明年調整時，留意今年的強勢股有否逆市上升，發出買入訊號。操作方面可參考筆者早前文章教授的操作方法。

不妨留意港交所（00388）升穿222元時會發出買入訊號，向上先以232至235元為阻力。由於預示明年初調整，筆者並不建議於現時買入現貨，大家可用衍生工具操作，到價便平倉套利，不要再等機會收割。而早前跟隨筆者買入的騰訊（00700），昨天終於突破，現時不定下目標價，閱文（00772）上市有望成為催化劑，不妨於閱文上市日先平一半倉位，其他便用上移止賺位的方法來操作。

最後一隻為大家跟進的個股是安踏體育（02020），該股仍維持升一段整固一段的走勢，昨天突破橫行區，現時同樣用上移止賺位操作，離場位上移至32元水平，由於是中細價股，有機會出現1月效應，不妨再坐一會。