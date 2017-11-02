即巿股評 港股直擊

晨咁早喺公司行4層樓梯，目的就是為咗戰友Jack嗰支透明奶茶同透明檸茶(即係外表似清水但飲落去就有奶茶同檸茶味嘅，好明顯係日本出架啦)，坐返埋位真係大汗疊細汗，「跟住飲番支凍野咪啱晒囉！」多謝戰友Jack呀。

抖順條氣之後就睇返個市啦，噚日轉軚炒股唔炒市，仲捉咗三隻個股出嚟：友邦保險(01299)、港交所(00388)同埋滙豐控股(00005)，最後揀咗港交Call(11079)，揀港交所嘅原因都只是呢三隻裡面佢嘅超賣準備鐘擺嘅形態最好，日線圖上噚日嘅SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別為17.37同15.02，低位%K線升穿%D線轉勢，真係唔買都睇吓啦喂。

一如以往嘅策略，(11079)都係day trade或「今日買、明早放」，拆返開港交所5分鐘圖睇，噚日上半場尾段同下半場開始呢兩段時間SlowSTC(14,3)都係處於超賣水平，亦是(11079)落場靚位，港交所喺噚日下晝1點35分至1點55分彈上一下之後，就幾乎全日橫行，直至到臨收市前15分鐘再爆多吓，若然是Day trade的話，就算SlowSTC(14,3)未見超買，但5分鐘圖上見到個支大陽燭都醒水走人；今朝個裂口高開就係比「今日買，明早走」嘅兄弟嘅，依家10點25分，港交所逆市造好，日線圖今日都破晒條下降通道，若然你瞓到依家先起身嘅話，都仲有位比你走隻(11079)。

又望望今日恒指，依家10點29分，恒指報緊28559點，跌34點，走勢上處於保歷加上升通道，不過保歷加通道頂同中軸(28759點同28424點)只係相差335點，形態上保歷加通道口收窄完且keep住窄，無有拓寬嘅跡象，再加上恒指波幅指數VHSI繼續下行，即係暗示大市波幅仍會維持偏低水平一段時間。如果要博嘅就係博依家悶局等爆單邊嗰一吓，不過上定落就要睇睇恒指牛熊證街貨量啦。

依家10點38分，恒指報28640點，升46點，用呢口價放係恒指牛熊證街貨圖上一睇，就見依家係踩住上方熊證最貼價嘅範圍28600至28699點，呢度街貨唔多，但再上多100點嘅話，即係28700至28799點就有1012張期指，喺28800至28899點呢度，仲有成1462張期指等緊你添。下方牛證最貼價嘅都同個市差500幾點，可以慳返唔使諗。恒指牛(67050)，收回價28158點，同現價有約400點差距，當你發現你排隊等小巴，企係你後面嗰兩個人都係度講股票時，就知道而家要用以快打慢嘅策略啦。(呢個咁重要嘅消息要多謝戰友Jack太太)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]