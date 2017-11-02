富智康集團(02038)今早顯著受壓，暫時最多跌8.1%，見2.28元，現跌7.3%，成交額1430萬元。
集團發盈警，預期今年全年將錄得綜合淨虧損，而去年同期淨溢利約1.36億元(美元‧下同)，股東應佔盈利1.38億元。另外，第三季營業額約36.7億元，上半年約43.7億元；預期下半年綜合淨虧損將大幅高於上半年淨虧損1.99億元。
集團指出，TNS營運新業務的成本將於下半年持續產生，以及毛利率普遍偏低。
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