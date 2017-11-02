即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，以近高位收市，全日波幅277點。恒指收報28594點，升348點或1.23%，成交金額1102.04億元。國指收報11636點，升128點或1.12%；上證收報3395點，升2點或0.08%。三項指數都向好，以恒指走勢較佳，原因是騰訊(00700)、博彩及內險等板塊向好。

恒指以陽燭收市，重上10 SMA及20 SMA，但未能上破10月30日高位28650點。MACD快慢線差負距收窄，走勢喘穩。全日上升股份808隻，下跌725隻，市況偏好，但未如指數般強。

長實集團(01113)以402億元出售持有75%權益的中環中心，以約122萬方呎計，呎價約3.3萬元，創香港寫字樓交易最高紀錄。料消息利好香港地產板塊。

美國聯儲局官員投票一致決定維持利率不變，同時表明依然有望今年再加息一 次。聯儲局更新對經濟的評估，保留未來加息可能性，刪除了上個月有關颶風可能短暫拉升通脹的字眼。美國總統特朗普將在周四下午宣布聯儲會主席提名人選。媒體引述知情人士指出，聯儲局理事鮑威爾將獲提名。

美國10月份製造業增速從13年高點下滑，但增長態勢依然穩固。ADP數據顯示美國企業10月份新增就業為7個月來最多，超過預期水平，表明哈維和伊瑪颶風之後招聘回升。美股三大指數個別發展，夜期及ADR下跌，今早亞太股市個別發展，料恒指走勢回軟，繼續在10 SMA及20 SMA (約28320至28420)水平波動。

英國央行今天將公布利率決定，普遍預計料10年來首次加息，或為為尾市添變數。

個股介紹：

聯想控股(03396)的主要業務為投資於從事IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品、新材料及財務投資業務。

集團在2017年中期錄得收入14.25億元人民幣(包括持續經營業務及終止經營業務)，同比上升6%，期內IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品及新材料板塊收入均錄得增長。其中持續經營業務收入同比上升9%。股東應佔溢利26.87億元人民幣，同比上升4%；其中持續經營業務的股東應佔溢同比上升9%。

集團在9月以14.84億歐羅收購盧森堡國際銀行89.936%股權，並將以現金支付。近日有消息指集團擬收購意大利時尚品牌。

集團現價市盈率為 8.8倍，周息率1.3%。股份上日收21.3元，上望23.5元，止蝕設於20.55元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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