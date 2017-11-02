港股直擊 即巿股評

港股昨日10月開局即有表現，外圍股市造好下，港股短期高位整固後，仍有力挑戰早前造出的近十年高位。

歐美股市普遍向好，德國DAX指數大升1.8%，報13465點，再創歷史收市新高，並錄得逾六個月來最大單日升幅，礦業股和汽車股走強。美股方面，三大指數早段均創新高，收市漲跌不一，道指最多升140點，收市升57點或0.25%，報23435點。納指倒跌0.17%，報6716點。標普升0.16%。聯儲局維持利率不變，但上調了對美國國內經濟健康狀況的評估等級，為12月加息保留了可能性。

此外，據外媒報道，特朗普與聯儲局理事鮑威爾曾在週二進行談話。特朗普可能在週四宣佈他的提名。鮑威爾是美聯儲決策者中的鴿派，他支持耶倫逐步升息的做法。市場認為他任聯儲主席對市場有利。

數據方面，10月份美國ADP私人部門就業人數增加23.5萬人，相比之下分析師此前平均預期為增加20萬人。至於非農報告將在香港時間週五晚上8點半公布。

倫敦基本金屬普遍上漲，LME期銅升近1%，報6927美元/噸。LME期鎳收漲2.58%，報12725美元/噸，創2015年6月以來新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍回落。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.95元，較本港上日收市跌0.7元；騰訊(00700)昨日創新高，收市升2.9%，其ADR隔晚收報359.21元，跌0.79元；國壽(02628)昨日急升逾7%，ADR則收報27.49元，跌0.21元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報10.62元，升2仙；中石油(00857)ADR收報5.15元，升4仙；中石化(00386)ADR收報5.76元，升2仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報79.21元，跌0.19元；聯通(00762)ADR收報11.34元，跌0.12元。

ADR港股比例指數報28539，較周三恒指收市跌55點或0.19%。港股昨日尾段升幅擴大，恒指高見28606點，收報28594點，升348點或1.2%。重上10天及20天線之上，短期阻力為10月19日高位28978點，支持位為50天線約28000點附近。大市昨日升勢則未算全面，上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。上升1個百分點至54.8%。

焦點板塊

濠賭股：澳門博彩監察協調局昨公布10月博彩收入按年增長22.1%至266.3億澳門元，好過市場預期，濠賭股昨日午後全線拉升，留意大行短期會否上調股份目標價。

焦點股份

渣打集團(02888)：昨日收市後公布第三季業績，除稅前基本溢利錄8.14億美元，按年升77.7%，貼近市場預期下限，期內开支增加及营收持平，加上普通股權一級資本比率(CET1)降至13.6%，降低了恢復派息的希望。渣打倫敦股價重挫6.1%，料今早香港股價亦明顯低開。里昂最新重申「沽售」評級，目標價66元。

中國恒大(03333)：昨日收市後公布10月合約銷售金額按年增長55.8%；今年首10個月累計合約銷售金額約4223.4億元人民幣，按年增長33.35%。恒大股價昨日逆市跌3%，留意今日走勢。

富智康集團(02038):公布，預期今年全年將錄得綜合淨虧損，去年同期淨溢利約1.36億元(美元‧下同)，股東應佔盈利1.38億元。

東方表行(00398):公布，預期截至9月底止中期經營溢利，將按年大幅增加，去年同期股東應佔溢利434.5萬元。

聯想集團(00992):今日公布截至9月底中期業績。