即巿股評 港股直擊 國際財經

美國股市周二(31日)上揚，道瓊斯工業平均指數年內第62次創新高，收報23377點，升28點(0.1%)。總計10月份，道指漲4.3%，連續4個月上揚；標普500指數與納指期內分別升2.2%與3.6%，且連續7個月攀升，更分別創出2012年4月與2013年5月以來最長連升紀錄。

美股第三季業績期已過了一半。根據Factset統計，標指企業上季盈利增長約為4.7%，當中包含已公布的實際業績和市場預測。值得留意的是，若然標指企業第三季實際盈利果真是增長4.7%，將是2016年第三季以來最低，當時增幅僅為2.8%。

美企今年第三季盈利放緩，其中一個原因是保險公司業績表現差勁。該板塊的整體盈利期內減少69億元(美元．下同)【圖】，較去年同期倒退66%，少賺金額更大幅拋離排名倒數第二至四位的航空(7.77億元)、航天及國防(5.86億元)、金融服務(4.53億元)和公用事業(3.6億元)。如果撇除保險股的負面影響，標指盈利增長可從4.7%增加至7.4%。

毫無疑問，颶風吹襲和墨西哥地震等天災接二連三發生，令保險公司承擔巨額索償，導致第三季業績大為失色，尤其以AIG、丘博(Chubb)、XL Group及Everest Re的盈利倒退對整個板塊的影響最大。綜合而言，這4家保險企業期內盈利預期將減少達53億美元，按年下跌76%，佔整個行業相關總金額逾七成。Chubb及XL Group上周公布的每股虧損分別為0.13元及4元；AIG及Everest Re將於本周公布業績，預期每股分別蝕0.79元及15.99元。

猶幸市場同時憧憬美國總統特朗普推行的稅務改革、放寬金融監管等政策能夠逐步兌現，反映市場恐慌情緒的CBOE波動指數VIX也於歷史低位徘徊，帶動美股不斷創新高。

不過，摩根大通投資銀行主管Daniel Pinto近日警告，目前投資氣氛過於自滿(complacent)， 假如未來出現調整將帶來痛苦。事實上，即使面對動盪的地緣政治事件，例如美國與北韓緊張局勢升溫等，市場依然異常平靜。他提醒令股市出現逆轉的主要風險將來自通脹，一旦物價升勢超過投資者和央行的預測，勢必窒礙經濟向好的勢頭，破壞美股慢牛格局，對新興市場造成極大衝擊。雖然摩通承認難以預料呈現轉折的時間，惟投資者最好減少槓桿交易。

港股方面，恒生指數收報28594點，升348點(1.2%)。從技術走勢角度分析，恒指昨日成功收復10天(約28322點)及20天移動平均線(約28415點)，未來幾天如能企穩成交密集區頂部之上(約28500點)，不排除本月有機會藉新股氣氛暢旺，反覆再試高位。

信報投資研究部

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