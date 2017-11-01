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今日 17:19 港股直擊 香港財經 國際財經 重要通告

渣打第三季各項業務收入按年均上升

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渣打集團(02888)截至9月底止第三季度，經營收入35.89億元(美元‧下同)，按年上升3.58%，按季則下跌0.69%。按年比，各項業務均錄得增長。

其中，企業及機構銀行業務收入16.29億元，按年增2.07%，按季亦升2.13%。該行稱，美元加息以及集團持續專注吸納高質客戶經營賬戶結餘，為現金管理的邊際利潤及交易量帶來益處，共同抵消市場波幅收窄對金融市場收入的影響。同時，貿易融資及企業融資的交易量持續增長，惟被邊際利潤受壓所抵消。

至於零售銀行業務收入12.52億元，按年升5.56%，按季升2.45%。大中華及北亞地區表現大幅改善，抵消退出東盟及南亞地區業務的影響。撇除退出業務的影響，第三季度的零售銀行業務收入按年增9%，反映優先理財銀行服務及財富管理的表現持續向好、業務銀行增長再創新高，以及個人銀行近期回穩。財富管理收入乃受惠於提早獲取銀行保險的全年表現紅利約4000萬元。

季內，商業銀行業務收入3.38億元，按年增長4.64%，而年初至今的收入則增加 1%，其中特別是於香港的負債產品邊際利潤及結餘均有所增加，部分抵消資產邊際利潤減少。

私人銀行業務收入1.28億元，按年及按季均上升2.4%。集團稱，將繼續重整業務，並指自今年6月30日以來已額外吸納新增資金淨額22億元；中央及其他項目收入2.42億，按年增加2.98%，因2016年以額外一級證券取代已發行後償債務導致利息支出減少所致。

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