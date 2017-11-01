港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回升。港股10月進賬691點後，11月開局在騰訊(00700)和內險股爆發下顯著造好，突破受制多時的十天和廿天線滙聚。

恒指今早高開142點，重上10天線(約28322點)，開市後升幅反覆收窄至83點，見28329點全日低，其後發力，上午最多升198點，收復20天線(約28415點)水平，中午升150點，下午中後段拾級而上，尾段升幅突破300點，曾升361點，見28606點全日高。恒指收報28594點，升348點或1.2%。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。

全日成交額1102.04億元，較上日增加約139.26億元或14.5%。

國企指數收報11636點，升128點或1.1%。

恒指即月期貨收市升377點或1.34%，報28577點，低水17點。

A股收市個別發展，滬指升0.08%；深成指跌0.15%。兩市成交額約4818億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好，德國股市升逾1%；美國道指期貨最新升91點，報23416。

藍籌股方面，外電報道騰訊(00700)分拆上市的閱文(00772)，將以每股55元的招股價上限定價，此外，集團旗下騰訊音樂娛樂集團，已邀請投資銀行參與其IPO，或籌資至少10億美元。騰訊股價午後曾升3%，見360.4元創新高，收市升2.9%，貢獻恒指89點。

另外，友邦(01299)獲大和升目標價至80元，股價升2.5%；中移動(00941)升1.3%；港交所(00388)升1.8%；滙控(00005)升0.6%；工行(01398)升1.1%。相反，領展(00823)被摩通下調評級至「中性」，逆市跌1.8%為表現最差藍籌；旺旺(00151)跌1.3%；中海油(00883)創一年新高後，收市倒跌0.2%。多隻內銀偏軟，建行(00939)跌0.1%；交行(03328)和中行(03988)跌約0.5%。

焦點板塊

內險股：今日全線飆高，國壽(02628)創近兩年高，收市飆升7.4%，為表現最好藍籌；平保(02318)高見70.55元創新高，收市升2.6%；財險(02328)獲大摩升目標價至19.9元，股價飆8.4%，為表現最好國指成分股；人保(01339)升8.4%；太保(02601)升1%；太平(00966)升2.1%；新華保險(01336)升2.6%。

科技股：多家美國科技公司近期破頂，美國蘋果公司連續第二天創下收市新高，個別蘋概股走強，瑞聲(02018)升1.2%，連升第5日；舜宇(02382)飆升4.5%；富智康(02038)升1.2%。半導體股落鑊，麥格理上調中芯國際(00981)目標價至15元，股價創逾10年半新高，收市飆8.5%，成交額23.32億元；具蘋果概念的ASM太平洋(00522)首9個月純利按年增長1.19倍，股價升2.8%；華虹半導體(01347)創上市新高，收市升9%；先進半導體(03355)升5.2%。科網股美圖公司(01357)升4%；網龍(00777)升3.1%；金山(03888)升3.6%。

濠賭股：澳門10月博彩收入266.33億元澳門元，按年升22.1%，按月升24.67%，勝預期。濠賭股午後走高，銀娛(00027)升4.1%；金沙中國(01928)升4.2%；新濠國際(00200)飆5.4%；美高梅(02282)升4.3%；永利(01128)升3.3%。

焦點股份

融創中國(01918)：內房股今日隨市向上，不過熱炒內房融創尾段受壓，低見36.8元創逾兩周低，收市挫7.2%，成交額達20.98億元。另一熱炒股中國恒大(03333)10月銷售額按年增56%，股價今日亦跌3%。

中國忠旺(01333)：今早曾挫9.1%，半日跌4.8%。集團公布截至9月底止首三季業績，純利20.93億元人民幣，按年跌14.17%。期內銷量48.87萬噸，按年跌16.77%。

中國生物製藥(01177)：連續兩日顯著造好，今早見9.73元創上市新高，收市升5.4%，成交額2.49億元。集團下周四(9日)公布第三季業績，另外日前獲瑞信重新納入研究覆蓋，予「跑贏大市」評級，並指年內可挑戰12元。

創業板股份：中國生物資源(08129)獲創業板上市委員會推翻除牌決定，今日反彈1.27倍，成交額4040萬元，為全日升幅最大股份。相反，泰錦控股(08321)今早一度升至3.83元，創逾3個月高，惟午後洗倉式暴瀉，收市挫81.8%，成交額急增至1.58億元。

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