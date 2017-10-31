今日 16:48
重要通告
港股直擊
特步國際(01368)公布，第三季中國業務營運狀況，按零售價值計算，平均同店銷售表現錄得中單位數增長。
期內，零售折扣水平持續降低，零售存貨亦保持於4至5個月內的偏低水平。
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