港股直擊 即巿股評

今次命題所指的股份，就是數字王國(00547)，探討其配股活動的可能布局及其操作風險，事源在前周四(10月19日)晚上的「股市淘金高班」開課時，教授有關財技操作技巧，筆者希望以一些新近的案例為教材，適逢此股於當日早上開市前宣布一般授權配股，故此拿來與學生討論。

宣布配股不合時

今次配股規模約18.67億股，相對在6月1日召開的股東周年大會取得授權可發行約44.84億新股，佔比還不到42%，反映於下次開會前仍有很大的配股空間。而該規模佔現時發行股本8.32%，因少於10%，屬小比例配股，不過集資規模卻不算少，淨額近4.15億元，遠高於常見的1億元或以下，初步認為今次配股主因就是集資。根據公告資料，集資用途是為集團籌集額外資金，以供未來發展大中華市場之視覺特效，以及虛擬人和沉浸式娛樂業務；同時加強集團資本儲備。表面看來有充分集資理由，並且用途亦見正面，但與宣布配股時機卻不吻合。

我的回覆是不可

自上次召開股東周年大會後，收市價高位為0.345元，較宣布配股前夕收報0.25元低了27.54%。截至8月2日，就是開會後超過兩個月，期間除了三個交易日(7月27、31日和8月1日)，其餘日子均收於0.3元或以上，較0.25元還高出不少於兩成。故此有利集資應在8月2日或之前進行，按比例計便可為集資帶來接近8300萬元的額外集資淨額。此外，從6月1日至10月18日，最低收報0.232元，僅見於9月27至29日，較0.25元相距不足7%，反映屬「低價配股」。配售價為0.225元，較0.25元折讓一成，亦屬小折讓配股，加上宣布配股當日(10月19日)收報0.232元，下跌7.2%，並且回落至最低收市價，難道不是散戶進行配股操作的良機嗎？而於10月20日上午收報0.236元，也較0.232元僅高四個價位，相信是這緣故，也有學生問我是否可於現價進場，而我的回覆是「不可」。

偷步沽貨有可能

理由是在10月10日起見成交量有顯著變化，約2.35億股，較上日約4466萬股，激增近4.26倍，而翌日成交量進一步增至超過9.08億股，兩日股價累升17.41%(0.247 → 0.29元)。從10月11至16日僅四個交易日，合計成交量接近17.66億股，假設換手率只有一次，承配人最多可「偷步」沽出逾94%配股貨。若連同10月17日一併計算，雖然當日股價大跌13.56%(0.295 → 0.255元)，但仍較10月10日開報0.248元為高，加上10月17日和10月10日的平均成交價分別為0.2644和0.2596元，前者為高，連同10月17日的成交量超過5.10億股，也屬承配人「偷步」沽貨日期之一的機會大。從10月11至17日，累計成交量超過22.76億股，較配股貨約18.67億股多近22%，期內成交金額約6.66億元，計出平均成交量為0.2927元，相對配股價0.225元已逾三成，而利潤則超過1.26億元，歷時只有五個交易日，難道承配人不可能已「偷步沽貨」，再於配股完成後已配股售平倉嗎？

要做好風險管理

若上述推斷成立，此股便不具備配股操作的圖利條件。值得留意宣布配股當日的股價表現，是下跌7.20% (0.25→0.232元)，收市價較配股價差距僅約3%，近乎「等價配股」，承配人根本沒有承接配股貨的誘因，令「偷步沽貨」的假設更甚囂塵上，明顯不具博率。因此，任何的財技操作，即使股價看來非常吸引，也不要忽視有心人「偷步沽貨」的可能，這是作為風險管理的重要元素。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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