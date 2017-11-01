美股三大指數回升，外圍股市普遍造好，港股正路要反彈，恒指今早成功收復10日線(28302)，暫時喺20日線(28405)附近爭持。恒指高開142點，升幅曾收窄見28329點半日低位，其後內地股市帶動下，一度高見28444點半日高位，中午報收28395點，升150點；國指半日報收11596點，升89點。
三架火車頭又係騰訊(00700)最上力，半日升1.4%，成功企穩350元水平。可惜另外兩架火車頭力水麻麻，大笨象(00005)僅升0.15元，半日報收76.35元，一日唔上77元樓上，收復10日及20日線，未能重拾升勢。至於港交所(00388)都係咁上下，又係喺啲移動平均線之前頂住，企唔番上220元，暫時未有運行。
不過澳門公布上月博彩數據，濠賭股又乘機翻炒，龍頭銀娛(00027)升1.3%，可惜現價低過開市價，走勢唔算特別靚仔；而永利澳門(01128)情況亦差不多。雖然金沙中國(01928)半日升逾2%，但現價又升抵反彈阻力，阿Man寧願等走勢確認轉強再追入。
內銀股同內險股分道揚鑣，內銀股逆市走軟，普遍下跌，相反內險股喺A股造好下表現強勢，整個板塊有資金追捧。當中升勢最勁係財險(02328)，第三季盈利按年勁升82%，股價半日升逾7%。之前阿Man講過要追落後，而又最抵買嘅人保(01339)亦急升6.5%，破頂唔估頂，暫時建議繼續持有。至於國壽(02628)亦升4.5%，係升幅最大藍籌股。平保(02318)終升抵70元水平，能否進一步升至72元，要睇資金有幾捧場，但純睇今日成交，動力略嫌不足。
花旗科技股連環破頂，Facebook、阿瑪遜及蘋果等科技龍頭股價頻創新高，帶動科技股走強，瑞聲(02018)今日再升1.3%；而之前走勢較弱嘅舜宇(02382)作反擊，股價半日升逾4%。其他科技股亦有資金追捧，最搶眼係一向難炒嘅中芯國際(00981)，得到大行上調目標價至15元，股價創超過10年新高，半日升4.3%。既然花旗科技股表現勇猛，炒鬼當然跟紅頂白，呢期又要睇實呢個板塊。阿Man睇緊金山軟件(03888)，若然股價企穩20元，或有條件再一次挑戰22元。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)