港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數回升。港股連跌兩日後，11月開局反彈。板塊以內險股和科技股表現最好。

恒指今早高開142點，開市後升幅反覆收窄至83點，見28329點半日低，其後發力，最多升198點，見28444點半日高，重上20天線(約28406點)水平。恒指中午收報28395點，升150點或0.5%，大市成交額584.83億元。

國企指數報11596點，升89點或0.8%。

A股半日靠穩，滬指升0.18%；深成指升0.14%。

藍籌股方面，外電引述知情人士透露，騰訊(00700)分拆上市的閱文(00772)，以每股55元的招股價上限定價，騰訊半日升1.4%。另外，友邦(01299)升1.1%；中移動(00941)升1%；聯通(00762)升2%。相反，領展(00823)被摩通下調評級至「中性」，半日跌2.1%為表現最差藍籌；昆能(00135)跌1.7%；旺旺(00151)跌1.1%。內銀偏軟，建行(00939)和工行(01398)跌約0.3%；中行(03988)跌0.5%。

焦點板塊

內險股：今早全線飆高，平保(02318)高見70.55元創新高，半日升2.2%；國壽(02628)飆升4.5%。財險(02328)獲大摩升目標價至19.9元，股價飆升7.6%；人保(01339)升6.5%；太保(02601)升1.8%；太平(00966)升1.6%；新華保險(01336)升3.3%。

科技股：隔晚美國蘋果公司股價連續第二天創下收市新高，另外將於當地時間周四收市後公布第四財季業績，個別蘋概股走強，瑞聲(02018)升1.3%，暫時連升第5日；舜宇(02382)飆升4.6%；富智康(02038)升1.2%。半導體股落鑊，麥格理上調中芯國際(00981)目標價至15元，股價創逾10年半新高，半日升4.3%，成交額13.98億元；具蘋果概念的ASM太平洋(00522)首九個月純利按年增長1.19倍，股價升2.8%；華虹半導體(01347)創上市新高，半日升8.7%；先進半導體(03355)升4.3%。科網股美圖公司(01357)升4.2%；網龍(00777)升3.3%；金山(03888)升1.4%。

焦點股份

中國忠旺(01333)：今早曾挫9.1%，半日跌4.8%。集團公布截至9月底止首三季業績，純利20.93億元人民幣，按年跌14.17%。期內銷量48.87萬噸，按年跌16.77%。

中國生物製藥(01177)：連續兩日顯著造好，今早見9.73元創上市新高，半日升4.4%，成交額1.68億元。集團下周四(9日)公布第三季業績，另外日前獲瑞信重新納入研究覆蓋，予「跑贏大市」評級，並指年內可挑戰12元。

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