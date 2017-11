港股直擊 即巿股評

大和資本 友邦保險(01299)

評級:買入->買入

目標價:75元 -> 80元 (較前收市價58.7元有36.3%潛在升幅)

大和資本發表報告,看好友邦保險的多元地域業務組合,將目標價上調至80元,維持「買入」評級。

報告以"In the right place at the right time"(在適當時機在適當地)為題,認為友邦具獨特競爭優勢,在亞洲市場擁有顯著增長機會,以友邦的規模及組合寬度,可以讓集團選擇性地在個別市場發展,轉化為持續及穩定高質的新業務價值(VNB)增長。

大和看好友邦的中國及香港這兩個重要市場之業務,預期集團2017至19年持續錄得近三成之新業務價值增長,維持行業首選,認為市場仍未完全反映友邦多元地域組合策略的重要性。

