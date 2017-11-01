港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數回升。港股連跌兩日後，今早反彈，一度重上廿天線，於28400點附近爭持。

恒指今早高開142點，開市後升幅反覆收窄至83點，見28329點半日低，其後發力，今早最多升198點，見28444點，一度重上20天線(約28405點)水平。恒指中午收報28395點，升150點或0.53%，大市成交額584.83億元。

國企指數報11596點，升89點或0.77%。

藍籌股方面，騰訊(00700)領漲大市，升1.43%; 濠賭股追落後，金沙中國(01928)及銀娛(00027)分別升2.18%及1.32%;內銀偏軟，工行(01398)跌0.32%; 建行(00939)跌0.29%。

內險股跑出，中國財險(02328)第三季盈利按年大升82%，股價半日抽升7.6%，為表現最好國指成份股; 人保(01339)則急升6.5%。中國人壽(02627)亦見突破，今早升4.5%，為表現最好藍籌。

半導體股熱炒，華虹半導體(01347)今早升8.66%; 中芯國際(00981)獲麥格理上調目標價至15元，半日升4.35%，報12.48元; 先進半導體(03355)升4.3%。

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