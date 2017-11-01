即巿股評 港股直擊

噚日用恒指牛熊證街貨圖秤過後，大市下行機會較大，就連一位來自馬來西亞嘅讀者都同我講句：「OK…sell house,sell husband,sell wife,sell myself…to short HSI」。一貫策略，一係day trade，一係「今日買、明早走」，無論咩策略都好，先喺恒指5分鐘圖見超買時，就係入熊證嘅好時機。以SlowSTC(14,3)計，朝早10點55分至上半場打鐘前，同埋下半場2點50分至3點半呢兩段時間，都可以送隻恒指熊(66601)落場。若然是day trade的話，同以恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)睇，喺1賠20分同臨收市前嗰5分鐘都出現超賣，(66601)亦係出貨時間；但選擇「今日買、明早走」嘅話，今朝開市裂口升過百點都咪話唔嚇一嚇，雖知道個市搶高完之後總會慢慢回返落去嘅，姑勿論係低走還是回一回氣，(66601)都仲有機嘅。依家10點13分，恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)由超買水平開始下行緊啦。

返去睇返日線圖，恒指今朝數最高暫時做過28444點，升穿咗條20天線(28406點)啲啲，而最低暫時做過28329點，被條10天線(28304點)頂住，「短期死亡交叉」仍然存在，都有少少暗示比你知個市短期內好極有個譜。依家10點16分，恒指做緊28403點，呢口價放係恒指牛熊證街貨圖嘅話，依家恒指就踩住熊證最貼價個位28400至24899點，而呢度就有相當於66張期指，即使再向上睇嘅話，唔好話我，我諗你都未必開胃 ，事關樓上兩個100點範圍得嗰廿零張期指，咁嘅貨量除咗句「算吧啦！」之外，都唔知有咩好講。

認真，恒指波幅指數(VHSI)日線圖SlowSTC(14,3)見超買回落，即係話個市短期內都係以悶局為主，如是者炒股不炒市嘅情況出現，你見中國人壽(02628)升4%，見近兩年高位就知個市逼到蝸牛到都起步跑啦。

不過，呢啲位再Call內險股確實有少少不智嘅，都被人搶到個價高晒啦；倒不如搵吓其他蝸牛出嚟，如果大戶抖完呢轉之後要推高個市嘅話，咪就要踢啲蝸牛踢到佢跑為止囉，友邦保險(01299)、港交所(00388)、滙豐控股(00005)日線圖都見SlowSTC(14,3)超買，小注買都係博彈一吓啫，港交Call(11079)，行使價220.2，就係就街貨有成20%咁多，但我哋係短線架嘛，所以唔怕嘅。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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