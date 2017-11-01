港股直擊 即巿股評

港股10月升2.5%，11月開局觀望氣氛濃厚，投資者關注聯儲局議息及新主席人選，另外本港再有大型新股招股，一個月拆息續升。

隔晚美股三大指數集團收高，納指創收市新高，升0.43%，報6727點。道指收升28點或0.12%，報23377點。標普微升0.09%，報2575點。10月份，道指及標普連續七個月上升，為2012年來最長連升周期。投資者關注本周餘下時間將發生的一系列關鍵性事件。聯儲局將在本港時間周四凌晨公布其最新一次的貨幣政策決定，市場關注會後聲明可能同時具有鷹派與鴿派觀點。另外，特朗普預計將在本周宣布下一任聯儲局主席的人選，據多個不同的媒體消息來源，現任聯儲局理事鮑威爾可能被選中。

大型科技公司陸續公布業績。特斯拉與Facebook均將在周三公布季績，蘋果公司則在本周四放榜，該股昨收升1.4%，連續兩日創歷史新高，市場對蘋果業績持樂觀預期。

周二倫敦基本金屬普遍向上，當中LME期鎳收漲6.5%，報12405美元/噸，創2015年6月以來新高；期鋅收漲1.7%，報3263美元/噸。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.09元，較本港上日收市跌0.11元；騰訊(00700)ADR收報351.44元，升1.64元；國壽(02628)ADR收報26.01元，升0.21元。油價續升，中海油(00883)ADR收報10.66元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.11元，升2仙；中石化(00386)ADR收報5.74元，升1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.71元，升0.36元；聯通(00762)ADR收報11.02元，跌6仙。

ADR港股比例指數報28297，較周二恒指收市升51點或0.18%。於收市競價時段(U盤)進一步嘜低。恒指收報28245點，跌90點或0.3%，連跌兩日累挫193點或0.7%，留意10天線(約28334點)正跌穿20天線(約28394點)，短期重要支持參考50天線約28000點附近，留意本港1個月拆息昨創9年新高對市場氣氛之影響。此外，電競概念股雷蛇(Razer)(01337)今日招股，招股價介乎2.93元至4元，一手入場費約4040元，集資最多42.56億元，預期認購反應熱烈。

焦點股份

ASM太平洋(00522)：公布截至9月底止第三季業績，純利8.65億元，按年增長48.14%；今年首九個月，扣除非現金收益之純利為23.58億元，按年增長1.19倍，盈利及收入均創新高。

中國鋁業(02600)：公布向控股股東中鋁非全資附屬中鋁國際(02068)出售山東工程60%股權，代價3.6億元(人民幣‧下同)，集團因出售事項預期獲得約1.67億元收益。

金誠控股(01462)：預期截至9月底止半年盈利將按年增逾20倍，去年同期盈利175.6萬元。盈利增長主要由於集團的投資及資產管理業務毛利增加，以及投資物業公允價值收益所致。

澳博控股(00880)：公布首三季應佔溢利13.83億元，按年跌14.1%。經調整EBITDA為22.33億元，按年減少8.6%。

中國財險(02328)：公布首9個月淨利潤176.96億元人民幣，按年升28.9%。

吉利汽車(00175)：宣布與銀團協調人滙豐銀行訂立一份融資協議，該公司獲授一筆本金額最高達2億美元為期兩年的定期貸款融資。吉利股價昨日終止三連跌，升逾2%，留意今日表現。