即巿股評 港股直擊

恒指昨日再度回落，有報道指美國眾議院議員考慮分階段削減企業稅，而非一次完成，影響投資者信心，美股偏軟影響港股表現，加上中國10月製造業PMI回落至51.6遜預期，恆指全日跌90點，收報11,507點，大市成交額962.78億元。

筆者向來較少推介新股，因抽新股大多需要配合市場氣份，一般來說，大升市中，藍籌國企先炒上，然後陸續見市場出現新股超額認購，便是新股熱潮到來，在這股熱潮中，抽新股的勝算便會較高。近日有大熱重磅新股持續抽走市場資金，更推高本港短期銀行同業拆息利率升至9年高位，明顯地雖大市近日調整，但新股熱潮仍然持續。

一眾新股中，昨日開始招股的雅居投資控股(08426)值得留意，該公司為本港公營房屋第二大物業管理服務商，特點是專注做香港公營市場，房委會為其單一最大客戶，佔總收益差不多100%。若大家記得，特首林鄭月娥公布上任第一份施政報告時便表示，未來五個年度，房委會將興建9.67萬個公營房屋單位，公屋及居屋分別有7.33萬個及2.34萬個，較上個五年度增加約5%。此外，林鄭亦提出將「綠置居」及「白居二」恒常化，務求建立置業階梯，令公屋流轉度加快，而雅居投資控股無欵將直接受惠於新政策，截至去年底止，該公司收益3.45億元，純利1330萬元，預計未來將會持續增長。

此股每股發行價介乎0.30至0.38港元，按每手10000股，入場費約3838.3元。由於業務穩鍵，加上受惠本港政策，預計將有不少捧場客，配合近期的新股熱，此股上市後股價料有一定上升空間。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益