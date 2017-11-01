即巿股評 港股直擊

自從眾安在線(06060)成功上市後，香港的新股市場也隨之興旺起來，在短短近一個月間，己有近20隻股份已上市或排隊上市。除了幾間巨型企業外，如何在其他新股中尋找投資機會，絕對值得研究一下。

現正招股的凱知樂(02122) ，主要在中國從事玩具及嬰兒產品零售及批發業務，並於香港從事玩具零售業務。根據歐睿報告，以零售銷售價值計算，集團是2016年中國最大的玩具零售商，市場佔有率約14%。集團除了擁有 Kidsland 及 Babyland 兩個自家品牌，更代理包括樂高(LEGO)、銀輝( Silverlit® )、 Schleich® 等多個國際知名玩具品牌Chicco、阿普麗佳(Aprica)等嬰兒產品品牌。於2017年8月31日，集團合共代理27個國際玩具及嬰兒產品品牌，同時擁有大部分品牌特定產品的中國獨家分銷權。

在過去3個財年及截至2017年4月30日止四個月，樂高產品佔集團的總採購額均超過六成。在2016年8月，集團更在香港開設首家樂高認證專門店，其後在2017年5月再於中國開設首家樂高認證專門店，至今在中國已共有3家樂高認證專門店。在截至2017年8月31日止四個月的未經審核綜合管理賬目，集團來自樂高產品的收入較2016年同比錄得正增長。

在截至2017年4月30日，集團有878 家分銷商於中國31個省、自治區及直轄市共 129 個城市，經營合共逾 2700家零售店。集團向12家連鎖大賣場及超級市場銷售產品，後者在中國共經營逾635家實體零售店，其中493家位於一線及二線城市，142家位於三線城市。在線上，集團向向15個線上重要客戶銷售產品，後者再透過線上平台包括京東、亞馬遜、 唯品會、當當及蘇寧進行銷售。

為進入中國迅速增長的線上零售市場，集團於2011年在天貓推出首家Kidsland旗艦店。於2011年至 2017年4月30日，又於天貓推出另外7 家旗艦店，用以銷售集團於中國分銷的產品。除天貓外，集團亦已於京東推出兩家線上商店，即Kidsland旗艦店及Babyland旗艦店。

在「二孩政策」的帶動下，集團將會在一線及二線城市開設實體店，以及利用現有網絡拓展三線城市等潛在市場。集團在上市之前一直錄得盈利，這點較個別現正招股的股份優勝，同時也說明集團的生意模式可行。要是與同業比較，在香港已上市公司當中，不少從事玩具相關業務的企業，近年都錄得虧損，以致未能以市盈率作估值。以凱知樂的招股價區間1.5元至2.2元計算，集團2016年的市盈率介乎13.3倍至19.6倍，在考慮集團與樂高集團的業務關係後，估值算是合理，值得留意。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞