即巿股評 港股直擊

十月重大事件，莫過於西班牙加泰羅尼亞自治區根據公投結果宣布獨立。西班牙中央政府隨即任命副首相管理加泰事務，並革職自治區主席及員警首長。歐洲其他大國如德國明確說明西班牙的主權和領土完整，從來都不可侵犯；法國總統全面支持西班牙首相拉霍伊；英國希望西班牙保持統一、憲法及法治得以維護。歐洲理事會主席認爲歐盟只會與西班牙中央政府對話；美國國務院發表聲明，支持西班牙政府採取憲法措施，維護西班牙的強大和統一.........

這些聲明坦蕩蕩暴露了歐美國家對所謂「公平、公正、公義」之民主投票的雙重標準，讓世界更認識歐美國家醜惡的僞善。回顧2008年2月17日塞爾維亞（前南斯拉夫解體後的其中一國）自治區科索沃公投宣佈獨立，歐盟當天立刻向科索沃派遣1800名文職人員（實際上大部分都是武裝的），負責協助當地處理員警、司法和海關事務；美國也很快承認科索沃是一個主權國家！何解？

歐洲政局難以安枕

無它！科索沃獨立宣言強調融入歐洲及大西洋民主國家陣營的遠景及希望，其國旗和歐盟旗的相似性也展現加入歐盟的決心，完全符合美國及歐盟向東蠶食的企圖。但是這次加泰羅尼亞自治區宣布獨立，正如歐盟委員會主席容克所警告，加泰單方面宣佈獨立可能在歐盟28國中製造更多裂縫，助長其他分離主義企圖。一針見血，加泰獨立會影響歐盟的穩固性，也影響美國的利益；事實上，意大利最大的兩個自治區上星期已先後要求更大自治權。星星之火，可以燎原，其他歐洲國家的自治區會否效法呢？很明顯，歐洲政治局勢短期太多變數，難以安枕。

美國内部政治鬥爭



歐洲之主要後盾美國的内部政治鬥爭仍是膠著不前，特朗普不但面對民主黨的阻擾，連黨内的元老級也對著幹，施政困難；最令外界擔憂的就是前兩天特朗普的前競選經理馬納福特在「通俄案」中被控洗黑錢等12項罪名，而前外交政策顧問帕帕多普洛斯則被控在效力特朗普期間涉嫌「通俄」、說謊及妨礙調查，會否演變成另一「水門事件」？實在難以預料！無能的政客内政不善，爲了轉移視綫，就會在外政顯示愛國愛民的態度，表現强硬，所以月中訪華，拿兩國貿易不平衡來大做文章是預期之内的。

反觀中國方面，十九大之後，政局趨向穩定，確定習近平主席領導之核心地位，堅定不移推進全面從嚴治黨，強化政治責任，緊抓「正風肅紀」及堅持「反腐倡廉」。在經濟層面，十八大以來已經不再追求經濟高速增長，確立的經濟目標均沒有超過7.5%。十九大以後更著眼發揚經濟發展的基本思路，推動高質量經濟，加大市場經濟和國有企業改革力度，從而在發展方式、發展結構和增長動力等三個方面穩固基礎。

國内經濟穩中向好

事實上，國内當前經濟運行穩中向好，首3季經濟增長6.5%，較去年回升0.2%。然而，內地10月官方製造業採購經理指數(PMI)下跌，由9月的52.4跌至51.6，亦低於市場預期的52，是3個月以來最低；內地10月官方非製造業PMI亦由9月的55.4跌至54.3，反映中央收緊政策，包括金融去槓桿等所帶來的影響。

美國方面，第3季經濟增長超出預期，生產總值(GDP)初值增長3%，高於市場預期的2.5%，主要受惠於庫存投資增長、貿易逆差收窄，抵銷颶風吹襲導致消費支出減慢及建築下滑。但颶風哈維及艾爾瑪對第3季經濟造成的整體影響，仍在估算之中，初值數字顯示風災對私人固定資產和政府固定資產分別造成1210億美元及104億美元的損失。其他經濟數據就比較參差，美國密歇根大學10月消費者信心指數終值跌至100.7，差過市場預期，顯示消費者信心轉弱；但10月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值卻升至54.5，創9個月新高，升幅超出市場預期，反映製造業擴張速度加快。

歐羅區的經濟數據也是比較反覆，10月消費者信心指數改善至負1，好過9月的負1.2，指數亦創16年新高，但仍然是負數。德國11月Gfx消費者信心指數連續第2個月下滑，指數由10月的10.8，微跌至10.7，家庭支出已取代出口，成為德國經濟擴張主要動力。德國10月企業信心出乎意料升至紀錄高位，指數報116.7，高於市場預期，結束連續兩個月跌勢，反映德國經濟第4季開局良好。英國10月零售銷售下滑的速度創逾8年最快，由9月正42的兩年高位，跌至正15，反映消費者需求轉弱；英國10月工業訂單差值為負2，出乎意料跌至去年11月以來最低，反映工業訂單增長減慢。

特朗普或對華擺強硬姿態

綜觀上述的混亂政治情況及飄忽的經濟數據，令人擔憂今年初全球的增長動力，會否後勁不繼而慢了下來呢？本月的焦點無可否認將會落在美國總統特朗普出訪中國，預計主要議題圍繞著朝鮮半島局勢及中美貿易。值得留意的是中美貿易順差由今年二月100億美元，不斷上升至九月的280億美元，創下歷史新高。正如上文提過，不排除特朗普可能爲了轉移國民對他内政混亂的視綫，在貿易談判上擺出強硬姿態，向部分貨物徵收「懲罰性關稅」，與市場預期出現反差，這足以引發股市震盪。事實上，十一月的全球政治與經濟真的太不穩定，像霧又像花，股市將會波動大，速度快，所以進取不忘穩健，時刻衡量風險胃納，正如筆者新書《股海良策》所提及的：「適可而止，量力而爲」。

最後，容許小弟在此衷心多謝讀者及各界好友的長期支持與鼓勵，新書「股海良策」出版才四星期，銷量遠超預期，務請不吝珠玉，多多賜教。順祝有緣人股海前航，乘風破浪，得心應手，諸事大吉......

黎永良