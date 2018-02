即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局新任主席花落誰家,將由總統特朗普於本周四揭盅。多家美國傳媒包括《華爾街日報》與《紐約時報》先後報道,特朗普已決定提名聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)出任主席。

鮑威爾與耶倫對加息的取態較一致,皆主張緩慢漸進加息,以及逐步縮減資產負債表。當傳出鮑威爾將出掌聯儲局後,美國10年期國債收益率掉頭回落至2.4厘以下,市場似有鬆一口氣之感。這與較早前特朗普與「黑馬」史丹福大學經濟學家泰勒(John Taylor)會面後,兩年期債息應聲衝上9年高位,市場反應有天壤之別。

根據彭博日前一篇報道,指美國經濟現況包括通脹遠低於預期,以及生產力異常低迷,無論誰接任主席,聯儲局未來數年的貨幣政策亦只會貫徹耶倫漸進加息的路線(It's going to stay a Yellen Fed no matter who gets the job.)。由於聯儲局新舵手似乎並非特別鷹派,近日美滙指數的升勢亦再度緩和下來。

除了聯儲局人事變動影響美滙指數表現外,權重貨幣歐羅的變化亦須注視。本欄在10月18日提及,從技術上看,歐羅兌美元8月至今似正形成頭肩頂形態,當時似徘徊在頭肩頂的右肩,猜測頸線或與2014年5月開始的升浪38.2%阻力水平(約1.1736)相近。如今看來,歐羅兌美元已經在10月26日歐洲央行公布議息結果那天跌穿了該頸線,一度低見1.1575,即與2015年3月展開的大型徘徊區頂部相近,200點袋袋平安。歐羅滙價短期有機會先展開橫行鞏固走勢。

本周聯儲局除公布議息結果,亦揭盅下任主席人選,前者應無驚喜,市場大都預期12月才再加息,而多變難測的特朗普會揀選誰做新主席,將是影響美滙指數的較大變數。

港股方面,在10月份最後一個交易日,恒生指數於昨天早上受壓,曾挫152點,見28183點全日低位,其後跌幅收窄,並一度倒升17點,惟收市競價時段(U盤)明顯被「嘜低」,收報28245點,跌90點(0.32%)。主板全日成交約962.78億元,上升股份佔53%。

雖然大市指標反映市況有轉差跡象,包括中線市寬,即股價高於50天線比率於10月下旬掉頭回落,但觀乎其轉差速度較慢,亦未見深度調整,整體市況不致太壞。

昨天本欄提及10月恒指波幅意外偏低地維持在3.9%牛皮狀態,此乃月波幅連續3個月不足5%的歷史偏低水平。加上,恒指於10月反覆在28200至28500點橫行【圖】,導致該區間累積了不少成交,演變成新的交投密集區頂部。故此,恒指短期必須突破28500點,並企穩其上,才可視為新的買入訊號。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容