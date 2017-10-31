港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數回落。港股昨日高開低收，下挫102點後，於10月最後一個交易日表現反覆，早上一度再挫逾150點，收市失守十天和廿天線滙聚。

恒指今早低開89點，開市後曾挫152點，見28183點全日低，失守10天線(約28338點)和20天線(約28394點)滙聚，其後走勢改善，跌幅一度收窄至18點見半日高，中午跌21點，午後一度倒升17點，見28354點全日高，尾段回軟，與周一情況一樣，於收市競價時段(U盤)進一步嘜低。恒指收報28245點，跌90點或0.3%，連跌兩日累挫193點或0.7%。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。

總結全月，恒指升691點或2.5%。

全日成交額962.78億元，較上日減少約75.27億元。

國企指數收報11507點，跌55點或0.5%。國指兩日累挫135點或1.2%。總結全月，國指升597點或5.5%。

恒指11月期指收市跌83點或0.29%，報28200點，低水46點。

中國10月製造業採購經理指數(PMI)跌至51.6，比上月回落0.8個百分點，遜於市場預期。A股先低後回升，滬指微升0.09%；深成指升0.49%。兩市成交額約4320億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升25點，報23316。

藍籌股方面，滙控(00005)第三季稅前盈利飆升4.48倍，券商看法不一，德銀維持「持有」評級但下調目標價至72元，股價收跌0.8%。另外，友邦(01299)跌1.2%；中銀香港(02388)首三季撥備前經營溢利增17.6%，股價挫3.1%；中移動(00941)跌0.8%。相反，騰訊(00700)分拆閱文(00772)招股今日中午已截止，U盤升幅收窄，收市僅升0.2元；華潤電力(00836)升2%；恒安(01044)升2%；中海油(00883)升1.3%，「三桶油」中表現最好。

焦點板塊

中資金融股：今日表現兩極，重磅業績內銀股受壓。中行(03988)第三季純利按季跌27%，全日受壓，收挫3.5%，瑞信維持「跑贏大市」評級和目標價4.8元不變。工行(01398)首三季盈利升2.3%，股價跌1.9%；農行(01288)首三季盈利升3.8%，收市升0.8%。另外，建行(00939)升0.4%；平保(02318)創新高，收市升0.7%。新華保險(01336)今早曾挫4.8%，收市跌2.6%，成交額50.69億元，當中市前成交額達36.02億元，包括約7500萬股以每股47.3元成交，較上日收市折讓5.49%。銷售文件顯示，瑞士再保險(Swiss Re Direct Investments)計劃向市場減持7500萬股，佔H股已發行股份約7.3%。

醫藥股：多股逆市突圍，白雲山(00874)創逾兩年高，收市升10.5%，集團正在籌劃重大事項，可能涉及重大資產重組，其A股今早起停牌。中國生物製藥(01177)升6.2%；興科蓉醫藥(06833)升6.7%；復星醫藥(02196)升5.1%；藥明生物((02269)升3.5%；金斯瑞生物科技(01548)升2.6%；麗珠醫藥(01513)升2.1%；石藥集團(01093)升2%。相反，山東新華製藥(00719)績後曾挫7.5%，收市跌1.5%，其A股(000756.SZ)跌3.89%，集團首三季股東應佔盈利按年增長94.74%。

食物/飲料生產商：逆市突圍，中糧包裝(00906)對清遠加多寶草本增資20億元人民幣，午後曾飆23.6%，收市升22.5%；同系中糧控股(00606)升1.6%。另外，旺旺(00151)升2.1%，全月升16.2%，為升幅最大藍籌；康師傅(00322)升5.3%；達利食品(03799)升0.7%；華潤啤酒(00291)創重組後新高，收市升0.9%；青島啤(00168)升2%；萬洲國際(00288)升1%。

汽車股：近期弱勢，汽車製造商今早逆市回升，吉利(00175)升2.5%，終止三連跌；廣汽(02238)升0.9%；華晨(01114)升1.8%；北汽(01958)升2.1%；東風(00489)升3.3%；比亞迪(01211)升1.1%，不過全月跌5.7%，為跌幅最大國指成分股。相反，長汽(02333)跌1.2%。零件商方面，半新股信邦(01571)升半成；德昌電機(00179)升2.6%；敏實(00425)升2.6%。另外，濰柴動力(02338)首三季盈利按年上升1.99倍，今早創逾6年高，收市升半成，其A股升4.24%。

濠賭股：今日跑贏大市，金沙中國(01928)升0.7%，不過全月跌9.6%，為表現最差藍籌；銀娛(00027)升2.5%；新濠國際(00200)升4.4%；美高梅中國(02282)升3.4%；永利澳門(01128)升3.3%；澳博(00880)升0.6%。

焦點股份

中交建(01800)：午後低見9.42元創逾8個月低，收市跌3.2%，成交額5.75億元，其A股跌1.57%。集團首9個月純利按年僅升4%，花旗指中交建第三季純利稍低於該行預期，把中交建目標價由13.6元降至12.5元，維持「買入」評級。

安踏體育(02020)：股價逆市造好，一度升6.3%，見35.5元創新高，收市升4.5%，成交額1.25億元。集團早前獲高盛選為全球50隻有機會實現可持續快速增長，並有跑贏市場潛力的股票。

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