今日 17:00
重要通告
港股直擊
浙江滬杭甬(00576)公布，今年首9個月盈利23.99億元(人民幣‧下同)，按年增長9.99%，每股盈利55.23分。
期內，持續經營業務收益72.11億元，按年下跌2.63%。
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