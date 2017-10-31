訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:28 港股直擊 即巿股評

中交建創逾8個月低 績後遭花旗降目標

放大圖片

中交建(01800)午後跌幅擴大，暫時最多跌3.7%，見9.42元創逾8個月低，現跌3.6%，成交額3.57億元。

集團公布，按中國企業會計準則編製，截至今年9月底止首9個月，歸屬於上市公司股東的淨利潤117.29億元人民幣，按年上升4.04%，每股盈利0.67元人民幣。

花旗發表報告表示，中交建第三季純利42億元人民幣，按年跌1.4%，稍低於該行預期，把中交建目標價由13.6元降至12.5元，維持「買入」評級。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。