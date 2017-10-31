中交建(01800)午後跌幅擴大，暫時最多跌3.7%，見9.42元創逾8個月低，現跌3.6%，成交額3.57億元。
集團公布，按中國企業會計準則編製，截至今年9月底止首9個月，歸屬於上市公司股東的淨利潤117.29億元人民幣，按年上升4.04%，每股盈利0.67元人民幣。
花旗發表報告表示，中交建第三季純利42億元人民幣，按年跌1.4%，稍低於該行預期，把中交建目標價由13.6元降至12.5元，維持「買入」評級。
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花旗發表報告表示，中交建第三季純利42億元人民幣，按年跌1.4%，稍低於該行預期，把中交建目標價由13.6元降至12.5元，維持「買入」評級。
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