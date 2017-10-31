港股直擊 即巿股評

安踏體育(02020)逆市造好，今早一度升6.3%，見35.5元創新高，現升4%，成交額1.25億元。

高盛早前發表報告，在全球選出50隻股票，認為該些企業有機會實現可持續的快速增長，並有跑贏市場的潛力。

港股有5隻股份上榜，當中包括安踏體育。另外4隻股份今日亦向上，舜宇光學(02382)升0.7%；敏實集團(00425)升2.4%；申洲國際(02313)升1.8%；中國生物製藥(01177)升3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。