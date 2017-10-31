即巿股評 港股直擊

打不死嘅美股都有攰嘅一日，隔晚美股三大指數齊齊回落，夜期已卒先跟插落到28200水平，今早港股自然係低開。恒指今日低開89點，一度跌152點，見28183半日低位，不過喺28200水平有支持，跌幅收窄重上28317點半日高位，但10日線(28341點)前有阻力，半日報收28314點，跌21點；國指報收11553點，跌10點。

重磅藍籌股乏善可陳，大笨象(00005)季績預咗無驚喜，派成績表上番去79元但又唔突破，今日股價曾見過76.05元低位，但又唔再殺落去，半日報收76.35元，表勢唔算太差，但亦唔見得叻得乜出樣。至於另一火車頭騰訊(00700)重上350元，半日報收351.8元，但現價低過開市價都唔係好睇。港交所(00388)又係唔生唔死，半日倒升0.6元，不過股價唔企穩220元作用有限，暫時幫唔到手，個市亦行唔到上去。

噚日話咗三桶油可以再上，尤其係中海油(00883)係強中之強，股價半日升1.3%，跑贏中石油(00857)同中石化(00386)。中石油同中石化已公布季度業績，由於之前一年基數低，呢兩份成績表都有好表現，兩股半日分別升0.2%及1.05%。

踏入業績期嘅內銀股個別發展，中行(03988)派完成績表，首三季多賺8%，雖然瑞信維持其「跑贏大市」評級和目標價4.2元不變，但股價半日跌近3%。工行(01398)亦派成績表，首三季盈利升2.3%，股價跟住整個板塊跌1.4%；農行(01288)係少數逆市上升內銀股，首三季盈利升3.8%；建行(00939)則微跌0.1%。平保(02318)半日逆市升1元，愈嚟愈接近阿Man首個目標價70元，係咪要見好就收先割禾青，閣下自己決定。

至於腳軟咗兩三日嘅汽車股，今日逆市反彈，當中彈得最勁當然係龍頭吉利汽車(00175)，半日反彈4.2%，而其他汽車股普遍錄得超過1%升幅，只有長城汽車(02333)再跌1.3%。內房股亦反彈，都係龍頭恒大(03333)跟融創(01918)彈力較佳。留意阿Man用上反彈呢個字眼，係因為呢兩個板塊，確係因為獲利沽盤而受壓，今日不過係反彈，之前強勢已告一段落，博反彈唔好太進取。

喺閱文(00772)同雷蛇(01337)兩隻重磅新股招股期間，市場大量資金被凍結，呢三幾日個市要發圍有難度，暫時仲係28200至28600之間上落，加上A股仍未能完全進入強勢，對付range市，都係要用hit and run嘅策略。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)