港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回落。港股昨日高開低收，下挫102點後，今早一度再挫逾150點，其後跌幅收窄。板塊以食品和汽車股表現較好。

恒指今早低開89點，開市後曾挫152點，見28183點半日低，失守10天線(約28341點)和20天線(約28397點)滙聚，其後走勢改善，跌幅一度收窄至18點，見28317點半日高。恒指中午收報28314點，跌21點或0.1%，大市成交額514.25億元。

國企指數報11553點，跌10點或0.1%。

A股偏軟，滬指跌0.25%；深成指跌0.04%。

藍籌股方面，滙控(00005)第三季稅前盈利飆升4.48倍，券商大致維持看法不變，德銀維持「持有」評級和目標價76元不變，股價半日跌0.7%。另外，友邦(01299)跌0.9%；中銀香港(02388)首三季撥備前經營溢利增17.6%，股價挫3%；中移動(00941)跌0.3%。相反，騰訊(00700)升0.6%；華潤電力(00836)升2.3%；恒安(01044)升1.9%。

焦點板塊

中資金融股：業績內銀股個別走，重磅股受壓。中行(03988)首三季多賺8%，股價半日挫3%，瑞信維持「跑贏大市」評級和目標價4.2元不變。工行(01398)首三季盈利升2.3%，半日跌1.4%；農行(01288)首三季盈利升3.8%，半日升1.1%。另外，建行(00939)跌0.1%；平保(02318)創新高，半日升1.5%。新華保險(01336)今早曾挫4.8%，半日跌1.7%，成交額46.41億元，當中市前成交額達36.02億元，包括約7500萬股以每股47.3元成交，較上日收市折讓5.49%。銷售文件顯示，瑞士再保險(Swiss Re Direct Investments)計劃向市場減持7500萬股，佔H股已發行股份約7.3%。

食物/飲料生產商：逆市突圍，中糧包裝(00906)對清遠加多寶草本增資20億元人民幣，曾飆14.2%，半日升11.8%；同系中糧控股(00606)升1.1%。另外，旺旺(00151)升2.4%；康師傅(00322)升6.2%；統一(00220)升0.8%；達利食品(03799)升0.8%；華潤啤酒(00291)創重組後新高，半日升3.1%；青島啤(00168)升1.6%；萬洲國際(00288)升0.9%。

汽車股：近期弱勢，汽車製造商今早逆市回升，吉利(00175)彈4.2%；廣汽(02238)升1.8%；華晨(01114)升2.8%；北汽(01958)升1.2%；東風(00489)升2.5%。相反，長汽(02333)跌1.3%。零件商方面，半新股信邦(01571)升5.1%；德昌電機(00179)升2.3%；敏實(00425)升2.1%。另外，濰柴動力(02338)首三季盈利按年上升1.99倍，今早創逾6年高，半日升8.1%，其A股升4.37%。

焦點股份

山東新華製藥(00719)：績後曾挫7.5%，半日跌3.4%，其A股(000756.SZ)跌4.56%。集團首三季股東應佔盈利1.74億元人民幣，按年增長94.74%。

白雲山(00874)：逆市急漲，最多升8.1%創逾兩年高，半日升6%，成交額1.26億元。集團昨晚公布，正在籌劃一項重大事項，可能涉及重大資產重組，其A股今早起暫停在上海證券交易所交易。

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