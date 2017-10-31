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中金:內地油氣行業利潤有望大幅回升

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中金公司發表報告，預期內地油氣行業利潤有望大幅回升。

中金把2018年布蘭特原油價格假設從每桶52美元上調至58美元，2019年油價預測為每桶63美元。同時，中金假設中國天然氣非居民門站價格在未來三年可能累計上浮每立方米0.45元人民幣，最終恢復到2015年之前每立方米近2元之水平。

基於上述最新假設，中金較大幅度地上調了中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)之盈利預測，預計三家公司明年盈利增長可能分別達到130%、34%及16%，對「三桶油」維持「推薦」評級，同時把中石油及中海油目標價分別上調33%及23%，至8元及13.5元；維持中石化目標價7.4元。

中金指出，在過去兩年天然氣國產量增長放緩的背景下，今年開始出現的國內消費增長快速回升，可能為門站氣價和井口氣價在未來幾年回升創造條件。我們預計未來三年中國天然氣消費複合增長率可能超過10%，而國內產量增速可能僅達到5至7%，預期中石油可能是最大受益者，其管道業務的息稅前利潤，在未來三年可能有1.69倍的淨利潤提升空間。

此外，中金認為，今年成品油零售市場出現的價格戰目前已經基本結束，估計兩大油公司今年第三季銷售板塊利潤可能觸底，未來有望進入回升通道。

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