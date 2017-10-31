即巿股評 港股直擊

噚日恒指高開低收，仲用全日低位28336點收市；今朝早仲要裂口下行添，日線圖見今日恒指粒燭又再跌返落去10天線(28334點)同20天線(28394點)樓下，噚日講嘅「短期死亡交叉」今日出現；呢個「短期」有幾「短」就真係無人知，不過可以用恒指牛熊證街貨圖同啲天線度吓個位嘅。

先開街貨圖睇，今朝個裂口低開先食咗最貼價個堆牛證，即係28300至28399點，呢度有相當於227張期指；依家10點6分，低位做過28183點，如果用呢個低位去計嘅話，其實連28200至28299點嗰191張期指都無埋，變相依家最貼價嘅牛證就係28100至28199點，呢度有相當於110張期指。當然啦，呢個位未算最刺激，玩過車山都會先行一段平路，之後先至再向下衝或者轉10個圈架嘛，若然大行完成埋28100至28199點呢段平路嘅話，咁28000至28099點呢度嗰1786張期指就係向下衝個段大斜路。依家10點13分，恒指現報28279點，即係話如果個市由依家向下行多279點就可以食得晒呢堆期指。

上方熊證嚟講呢，最貼價嘅係28600至28699點，呢度有相當於10張期指咁大把，不過喺28800至28899點，同埋29000至29099點呢度，分別有1255張同1145張期指，兩個範圍過千張期指都好似近期比較少有。不過，若然要個市由現價上到第一級嘅千張期指，即係28800至28899點，咁都要個市有力由現價向上彈620點先得。

Anyway，再睇埋技術分析先。10同20天線無咗係已知嘅，下方仲有條50天線(28003點)；轉開保歷加通道睇，同噚日一樣保歷加通道口keep住收窄，而保歷加通道底(28060點)同條50天線都好接近(相差個57點蓬一聲就到)，更重要嘅話，若然恒指真係落到呢啲所謂下方支持位嘅時候，其實佢已經食咗牛證重貨區28000至28199點，咁有目標、又咁近、仲有嘢支持住，似乎呢條路都揀得過。恒指熊(66601)，收回價28788點，同現價有逾500點差距，安全+細注至上，就算恒指忽然trick or treat，都仲有走盞位。

祝大家萬聖節快樂！(不過我家老爺今日問咗我兩次：點解萬聖節要快樂…可能今日有金多寶開掛，唔萬聖節都可以快樂架啫，吓話)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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