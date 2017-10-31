即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，以低位收市，全日波幅314點。恒指收報28336點，跌102點或0.36%，成交金額1038億元。國指收報11563點，跌80點或0.69%；上證收報3390點，跌26點或0.77%。三項指數都回軟，當中以A股表現較差。

恒指陰燭收市，失守10 SMA及20 SMA；若與前交易日走勢一併參考，則呈「烏雲蓋頂」的利淡形態。MACD快慢線差負距收窄，走勢略改善。全日上升股份595隻，下跌962隻，市況偏弱。

10月期指估計結算價為28444點。11月期指的未平倉總數為140375張，未平倉淨數為22979張，未平淨佔未平總的比例為 16.4%，當心11月恒指走勢會轉差。

市場預期石油輸出國組織的減產行動將延長至明年3月，沙特阿拉伯及俄羅斯亦已表示，支持進一步延長減產協議。消息利好油價，料也利好石油板塊。

綜合外電報道，美國總統特朗普在社交媒體表示，心中已有對美國聯儲局主席的特定人選，此人有望有出色表現，人選將於周四公布。有消息指特朗普傾向於讓現任聯儲局理事鮑威爾出任聯儲局主席；現任職儲局主席耶倫不會獲提名為下一任聯儲局主席。

有消息指美國眾議院正考慮未來逐步落實對企業減稅，而並非立即實行，加上投資者觀望下任聯儲局主席人及周五公布的非農就業數據表現等，美股三大指數回軟。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為28100水平。

個股介紹：

中國海洋石油(00883) 的主要業務為從事中國海上原油及天然氣的勘探、開發及生產。

集團在2017年第3季實現未經審計的油氣銷售收入約人民幣359.4億元，同比上升16.9%，主要是由於原油和天然氣平均實現價格的上升。在本季度內，集團的平均實 現油價為50.87美元／桶，同比上升20.4%，主要是由於國際油價回升；平均實現氣價為 6.05美元／千立方英尺，同比上升15.9%，主要是由於國內高氣價項目銷量佔比上漲以 及海外基準氣價上升。在2017年第3季度，集團資本開支達到約人民幣 117.8 億元，同比基本持平。

參考彭博數據，2017年預測市盈率為13.41倍，周息率.4.25%。股份上日收10.48元，上望12元，止蝕設於10.1元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。