港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股向下，道指收跌85點或0.36%，報23348點。港股昨日收市U盤嘜低至挫百點後，今早進一步向下。

中國10月製造業PMI回落至51.6，遜預期。恒指今早低開89點，報28247，開市後僅高見28248，之後跌幅擴大，暫時見最多跌152點，低見28183，跌穿10天與20天線之滙聚處。截至9時52分，恒指跌99點，報28236。

國企指數低開43點，報11519。最新跌80點，報11483。

上證指數最新報3382點，跌7點或0.23%，深成指大致持平。另外，國債期貨今早反彈。

外圍科技股造好，騰訊(00700)今早高開0.7%，報352元，最新僅升0.1%，報350元。

滙控(00005)昨日公布季績後倒跌，今早續軟，現跌0.8%，報76.2元。

油價續升，布蘭特期油創兩年多以來收市新高。中海油(00883)高開1.7%，報10.66元，現升近1%，暫為「三桶油」中表現最好。中石油(00857)第三季淨利潤按年增2.9倍，股價今早高開1.2%，報5.15元，現報5.12元。

重磅內銀沽壓明顯，中行(03988)第三季僅多賺0.1%，股價最新急跌3.5%，報3.89元；工行(01398)首三季淨利潤按年升2.3%，今早受壓，最新跌2.1%，報6.18元。

中銀香港(02388)第三季撥備前經營溢利按季跌1.2%，今早曾挫4%，最新跌3.4%，報37.05元。

新華保險(01336)跌3.4%，報48.35元，暫為表現最差國指成分股；市前錄得多手共7500萬股配股上板，成交達35.48億元，每股作價47.3元，較上日收市折讓5.49%。市傳新華保險遭股東瑞士再保險減持套現最多逾36億元。