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中遠海能(01138)今早9時起停牌，涉發行股份及訂立有關認購協議。
中遠海能昨日收市報4.57元。
滙控780億剩餘資本可供回購
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Implications of Abe’s landslide victory
Daiju Aoki｜ EJ Insight
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