港股直擊 即巿股評

港股昨日期指結算下先升後跌，今日是10月最後一個交易日，技術上仍處短期待變，市場仍聚焦大公司季績，另外要留意中港兩地債息持續上升對股市之影響。

隔晚美股向下，道指收跌85點或0.36%，報23348點，美國製藥大廠默克急挫6.1%，該公司生產的關鍵治療癌症的藥物遇到挫折。科技股造好限制納指跌幅，納指收市微跌2點報6698點；蘋果、亞馬遜、Facebook、微軟和英偉達均刷新收市新高。標普收跌0.32%，報2572點。美國國會眾議院正在考慮逐步對企業減稅，將在2022年使稅率下降至20%，而不是立即實行減稅。受此消息影響，美股跌幅擴大。但隨後，白宮發言人桑德斯在新聞發布會上表示，特朗普並未改變修改稅收計劃的原則，他的計劃也不是逐步實現減稅。

另方面，白宮官員確認特朗普將在周四公布下屆美聯儲主席人選。外媒援引知情人士稱，特朗普有意提名鮑威爾為下屆聯儲局主席。

聯儲局最重視的通脹數據，即個人消費開支(PCE)指數，增長0.4%。但備受關注的核心PCE指數，即扣除食品與能源價格不計的核心消費者開支指數，僅增長0.1%。本周市場則將迎來非農就業報告，以及聯儲局最新一次貨幣政策會議。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.03元，較本港上日收市跌0.82元；騰訊(00700)ADR收報351.27元，升1.67元；國壽(02628)ADR收報25.89元，升9仙。油價續升，布蘭特期油創兩年多以來收市新高。中海油(00883)ADR收報10.47元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.12元，升3仙；中石化(00386)ADR收報5.77元，升5仙，公司公布首三季純利按年增長三成一。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報78.49元，跌0.46元；聯通(00762)ADR收報11.1元，跌0.12元。

ADR港股比例指數報28308，較周一恒指收市跌27點或0.1%。恒指昨日曾升211點，收市競價時段嘜至全日最低位，收報28336點，跌102點或0.4%。股價高於50天線比率的中線市寬下跌1.7個百分點至53.9%，為本月以來最低。恒指目前正處於10天線及20天線之滙聚點，短期待變，阻力位仍然是10月19日的28798點，支持位參考50天線約28000點水平。

中國10年期國債孳息連升3周後，昨天再度急升，一度暴漲逾10個基點，創10個月以來最大升幅，10年國債期貨急跌1%，創2015年國債期貨推出以來的低位，在債息急升之下，A股昨日一度出現沽售潮。此外，本港拆息亦持續急升，某程度影響港股上升動力，宜繼續留意有關情況。

焦點板塊

內銀股：昨日收市後多家內銀公布季績，留意今日表現及券商最新看法。工行(01398)、農行(01288)及中行(03988)接力公布第三季業績，工行及農行純利分別按年增長3.4%及4.9%，中行僅微升0.1%。總結今年首三季，工行、農行及中行純利按年分別增長2.3%、3.8%及7.9%。另外，民行(01988)第三季淨利潤按年上升1.8%。

焦點股份

萬洲國際(00288)：第三季純利7.32億美元，按年上升7.8%。

中遠海控(01919)：首三季扭虧為盈，淨利潤27.36億元人民幣，對比去年同期虧損91.76億元人民幣。公司指，在集裝箱航運回暖的市場環境下，預期全年保持盈利，較去年有大幅改善。

鞍鋼(00347)：第三季淨利潤14.62億元人民幣，按年增長1.2倍。

上星期五截標的長沙灣酒店地，由新地(00016)以50.6億元中標，高過市場預期三成七，折合每平方呎地價13519元。有測量師認為，長沙灣酒店地皮中標價遠超市場預期，發展商看好市區酒店房的出租率及房租，相信可帶動下月10日截標、毗鄰住宅地的競投氣氛。