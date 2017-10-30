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北京首都機場股份(00694)公布，截至9月底止九個月，淨利潤19.44億元(人民幣．下同)，按年增長38.45%。
期內，營業收入70.77億元，按年增長9.27%。
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光大銀行首三季多賺4% 不良率降至1.58%
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美股早段偏軟 關注聯儲局主席人選
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