即巿股評 港股直擊

昨天完成期指結算，可惜最終只在28442點水平完成，筆者10月份持有LC274、LC276、LC278，及SC280、 LC282及SC284，LC286及SC288最後的一套未能成功，不過整體而言都是負值SPREAD，而九成的倉位在28400之下，所以10月利潤甚豐。

10月的月波幅只有1061點，相信今天都不會有變化，只有3.8%，亦即維持9月的細月波幅趨勢。同時今年出現3次細月波幅，這種組合用碎形分析，已預示了明年走勢。明年上半年料會維持較細月波幅，而下半年會突然出現大月波幅，只是完成整個升浪的過程會又急又短。國指10月的月波幅達756點，接近7%，波幅變化較穩健，預示未來一波升浪會由國指帶動。以期權操作，恒指期權明顯較易，亦方便用多種操作手法，但國指因基數太細，要達至多種策略有一定難度，讀者操作時宜多留意。

A股跌 買入訊號未改

昨天因國債急升，A股下跌，且跌穿3400點，現時周線買入訊號未改，日線短線回復區間市待變，仍須收穿3400點才可確認再展升浪。國指昨天高開低走，但仍守在日線買入訊號之上，後市偏好。現時筆者持有11月LC11400及LC11600，短線上望12200點水平，再用上移止賺位方式操作，收穿11200點時可先行止蝕，再等待下次操作機會。

恒指昨天高開觸及買入訊號後回吐，向下支持位上移至28100點，而向上阻力下移至28600點，只有500點，波幅區間極窄，意味大市快將出現突破。一旦升穿28600點，有望出現短線急升至29000至29200點水平才再作整固。當期指升穿28600點，大家可買入11月28600點的認購期權，以收穿28000點作為止蝕訊號。

由於10月的月波幅太細，之前首選的模型是11月見全年高位的機會最大， 12月只有不足10%的機率見全年高位。現時須修正為12月見本年高位的機會增加至一半。從10月期指轉倉期間，12月期指收市價反覆向上，大家可留意，12月期指及國期收市價均高於11月，反映大戶在12月的布局偏好，由2016年12月尾展開的升浪有望延至今年12月才終止，回氣要待明年初。如錯失今次買入訊號，恐怕今年升浪近水尾，屆時後悔要高追，操作便不理想。

滙控短線上望82元

昨天滙控（00005）提早公布業績， 從向心系統分析，現時日線波幅區間甚窄，昨天一度升穿77.5元日線買入訊號水平，周線仍維持偏好買入訊號，短線可以75元止蝕，上望82元，年底前有望見86元至88元水平。如採用期權可買入12月行使價77.5元的認購期權，而採用牛熊證的朋友可考慮牛證66911，收回價十分接近止蝕位，所以筆者直接用收回價當止蝕，大家必須留意控制注碼。

另一隻個股是中海油（00883），日線買入訊號在10.25元水平，昨天升穿高見10.58元。可現價買入，或考慮用12月行使價11元的認購期權捕捉！如用牛證，可考慮60498，以9.8元為止蝕位，目標先望11.5元水平。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。