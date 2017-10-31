即巿股評 港股直擊

上周，外圍主要市場整體走勢普遍向好，先是美股在不同的因素刺激下屢創新高；而內地的A股又在十九大於上周初閉幕之後穩步上升，上証指數更曾一度突破3400點，創下上年初大跌市後的新高。不過，在此段期間，香港市場的表現則顯得有點「斯人獨憔悴」，走勢相對落後，期指只能繼續徘徊於28000-28600點左右的區間內反覆上落，那究竟是否因臨近期指的影響下，效果會顯得滯後？還是大市已到了「高處不勝寒」，調整在即的局面？

正步入臨界點

筆者相信，現時大市正步入臨界點，而答案亦將會於不久內出現。本周環球將會有一些重要的消息，如西班牙加泰羅尼亞局勢的發展、美聯儲將會公布下任主席人選及多國央行議息等，此等消息相信足可成為下一波走勢的導火線，再配合季度業績的公布期，相信已能為11月初的市況帶來一定的波幅，希望大家能多加留意。

技術分析方面，首先，十天和廿天的移動平均線在昨天10月份的期結日後得而復失，而各主要的技術指標和上周差不多，依然未能出現明確的方向，因此現時期指反覆待變的意味濃烈。而上周的期指可能因期結的影響下，波幅亦明顯進一步收窄至不足六百點，惟成交卻有擴大的跡象，可見昨天期結日大市的整體成交額過千億，這均可能反映新一輪的走勢應該很快便會出現。現時，28057點的支持短期內變得更加重要，因期指於上周二（28072點）及四（28077點）時曾兩度跌至差不多該水平便出現了明顯反彈，並形成了一個小型的三底形態，反映該處具一定的支持力度；當然，如未來真正跌穿該水平的話，27200點左右的位置出現的機率亦會較之前大幅提高，不過筆者認為之後再要跌穿27200點水平的機會則會很低；而相反，向上的話則可以昨天的11月期指高位28628點為首個目標，如未來能真正升穿該水平的話，便很有可能迎來一輪急速的走勢，甚或可達今年的目標位置30000點的水平。

策略方面，筆者中線仍然維持向好的看法，不過如上期所言，因期指走勢反覆不停，如投資者欲作方向性部署的話，宜待上述的支持及阻力位正式突破後才入市，因對筆者而言，「靜待」亦都是在各類型投資上的一種十分重要的策略，希望大家能緊記。如未來期指收市價升穿28628點的話，大家可考慮開倉做11月Long Call29400點，期權金成本大概為150-160點左右，如之後收市價跌穿28057點便要考慮止蝕及反手做Put。相反，如未來期指收市價跌穿28057點的話，大家可考慮開倉做11月Long Put27200點，期權金成本為大概200-210點左右，如之後升穿28628點的話，大家便要考慮止蝕及反手做Call。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。