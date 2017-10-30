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今日 17:29 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】凱知樂明招股 入場費4444元

中國最大玩具零售商凱知樂(02122)宣布招股詳情，每股招股價1.5元至2.2元，發售2億股，其中10%香港公開發售，集資最多4.4億元。一手2000股，入場費4444.34元。

該公司將於明天招股，11月3日截止認購，股份預期11月10日上市。

該公司表示，集資所得其中61%用於擴張集團於中國及香港的零售網絡；約18%用作加強開發現有或新品牌產品的能力；約11%用作發展體驗中心及相關產品；約10%用於營運資金及一般企業用途。

海通國際資本為該公司上市獨家保薦人。

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