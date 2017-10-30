港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚集體向上，納指飆升2.2%。港股在期指結算日先高後低，今早曾升逾200點，收市倒挫102點。大市成交額過千億，下跌股份比例愈六成。

恒指高開146點，突破10天線和20天線滙聚區，開市後曾升211點，見28650點超過一周高，不過升勢其後扭轉，曾倒跌77點，見28360點半日低，之後回穩。恒指中午收報28452點，升13點。午後甫開轉跌，尾段更跌穿上午低位，收市競價時段(俗稱「U盤」)進一步嘜低。恒指收報28336點，跌102點或0.4%。大市今日下跌股份比例為62%，上升股份比例為38%。

全日成交額1038.05億元，較上周五增加約39.47億元。

國企指數收報11563點，跌80點或0.7%。

今日為期指結算日。恒指11月期指收市跌144點或0.51%，報28283點，低水53點。

A股一度顯著向下，滬指跌0.77%；深成指跌1.15%。兩市成交額約5625億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌23點，報23348。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1%；建行(00939)創逾兩年高，收市跌0.9%；工行(01398)今日公布業績，收市倒跌1.3%；滙控(00005)半日收市前公布，首9個月列賬基準除稅前利潤按年增長41%，股價中午升1.1%，惟午後走軟，收市跌0.3%；平保(02318)曾創新高，收市跌1%。相反，騰訊(00700)升0.5%；德銀指國壽(02628)首三季純利勝預期，升目標價至33.2元，股價創52周新高，收市升0.6%；蒙牛(02319)升2.8%。

焦點板塊

科技股：美國納指上周五晚飆升2.2%，當中旗下iPhone X已開始預訂的蘋果公司升3.6%，本港蘋果概念股今早向上，瑞聲科技(02018)曾飆5.7%，收市升2.8%；舜宇(02382)升2.2%；高偉(01415)升2.4%；富智康(02038)升0.4%；丘鈦(01478)升1.3%。其他手機零件股方面，通達(00698)首九月營業額按年增近14%，股價升6.2%；信利(00732)升1.3%；比亞迪電子(00285)首9個月盈利升1.25倍，收市升7.6%。另外，中芯(00981)升4.9%；鴻騰(06088)升1.4%。5G題材股回勇，中通服(00552)升2.8%；長飛(06869)升1.7%；京信通信(02342)升1.4%；中興(00763)升6.5%。

石油相關股：布蘭油12月期油上周五收市升1.9%，報每桶60.44美元，是2015年7月以來最高；紐約12月期油升2.4%，亦創8個月新高。外圍油價最新在亞洲時段靠穩，相關股造好，中海油(00883)升3.8%，為升幅最大藍籌；中石油(00857)升2.2%；中石化(00386)升1.2%；中海油服(02883)升1.3%；安東油服(03337)升4.4%；中石化煉化(02386)升1.7%。

教育股：上周五受壓，個別股份今日反彈，楓葉教育(01317)發盈喜，預計全年純利較去年同期錄得不少於30%增幅，股價升4.5%；睿見教育(06068)升5.3%；新高教(02001)升2.1%；宇華教育(06169)升8%。

汽車股：主要股份明顯受壓，吉利(00175)跌2.9%；廣汽(02238)跌3%；長汽(02333)跌3.2%；華晨(01114)跌4.3%；北汽(01958)跌1.9%。《新京報》引述消息稱，Tesla將在上海建立獨資工廠，新能源車股亦受壓，比亞迪(01211)第三季純利按年減少24%，德新最新降目標價至80.7元，收市跌2.3%；五龍電動車(00729)跌4.2%。

鋁業股：中國宏橋(01378)3月22日起停牌，今早復牌，裂口高開30.5%，曾飆45.8%，收市升33.9%，成交額11.57億元。集團公布，中期盈利按年下跌54.81%；去年全年盈利按年增長84.81%，派末期股息27港仙及特別股息20港仙。另外，宏橋復牌後沽空機構Emerson發第二份報告狙擊，集團午後發公告指，董事會堅信有關報告中所含質疑屬誤導、不真實且無事實依據，相關反駁已在上周三(25日)的公告中作澄清。此外，美國商務部於上周五公布初裁結果，認定中國製造的鋁箔存有傾銷和補貼行為，中鋁(02600)挫半成；中國忠旺(01333)跌0.9%；興發鋁業(00098)挫半成。另外，俄鋁(00486)挫6.9%。

焦點股份

招商銀行(03968)：今早曾挫6.2%，收市跌4.6%為跌幅最大國指成分股。招行第三季賺195.5億元人民幣，較去年同期增長15.6%。野村維持招行「減持」評級和目標價16.22元不變。

眾安在綫(06060)：績後先高後低，早段曾升1.7%，見78.2元，其後走軟，暫時最多跌2.5%，見75元，現跌2.2%，成交額2.47億元。集團上周五收市後公布，今年第三季虧損4.04億元人民幣，期內保險業務收入1600.13億元人民幣。

中國國航(00753)：上周五急升7%，今早進一步造好，創逾3個月高，半日升3.8%。集團上周五收市後公布，首三季盈利82.79億元人民幣，按年增長14.55%。

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