港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚造好，納指更飆升2.2%。港股於期指結算日表現反覆，今早升逾200點後，走勢偏軟，午後大部份時間於28400點附近爭持。

恒指高開146點，甫開曾升211點，見28650點逾一周高位後急回，早段一度倒跌77點，回落至10天線和20天線滙聚區。恒指中午回穩後，走勢反覆偏軟，尾段更失守上午低位。恒指於收市競價時段嘜至全日低位收市，報28336點，跌102點或0.36%，大市成交額1038.05億元。

國企指數報11563點，跌80點或0.69%。

騰訊(00700)跑贏大市，逆市升0.52%，收報349.6元，成交居首達57.96億元。

平保(02318)首三季純利按年升17.4%，今日創69.5元上市新高後回軟，收市跌1.02%，報68.05元，為成交第二大股份。

中國人壽(02628)午後早段高見26.3元後，隨大市回吐，收市升0.58%，報25.8元，為成交第三大股份。

外圍油價上周五造好，「三桶油」報升，中海油(00883)升3.8%，為表現最好藍籌。另外，中石油(00857)及中石化(00386)今日公布業績，收市分別升2.2%及1.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。